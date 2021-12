El poeta Narcís Comadira serà el fil conductor de la nova temporada de l’Auditori de Girona, un semestre pel que hi passaran artistes com Goran Bregovic, Juan Diego Flórez, Zaz, Nacho Vegas o Bill Frisell. Coincidint amb el seu vuitantè aniversari, Comadira estrenarà la figura de l’artista convidat de l’Auditori amb l’objectiu d’establir noves relacions amb les arts, en aquest cas la poesia.

Comadira, que destaca la importància que la música ha tingut sempre en la seva vida, posarà els seus poemes a totes les propostes de la programació i centrarà tres activitats complementàries: una exposició amb manuscrits, dibuixos i altres obres d’art; una conversa amb l’exalcalde Joaquim Nadal i un recital poètic a càrrec del mateix artista, amb la interpretació d’una peça d’Albert Guinovart.

Pel que fa a l’apartat de clàssica de la programació, el seu responsable, Víctor García de Gomar, insisteix en la voluntat d’«anar més enllà, per recuperar els grans noms que no van poder ser a Girona per la pandèmia». Hi sobresurt la figura de Juan Diego Flórez, un dels grans tenors a nivell mundial, que debutarà a Girona amb un programa que inclou àries d’òpera de Donizetti, Bellini, Verdi i Puccini; i La Passió segons Sant Joan amb l’Orchestra f the Age of the Enlightenment dirigida per Mark Padmore.

També s’hi podrà veure el pianista Lucas Debarge; l’estrena d’un quartet de corda que l‘Auditori ha encarregat al compositor Benet Casablancas a càrrec de Diotima Quartet i una proposta divulgativa de Simfonova, que farà un recorregut pels millors i més populars fragments de la història de l’òpera.

Pel que fa a l’apartat de músiques modernes, el director de l’Auditori de Girona, David Ibàñez, subratlla les aliances amb diferents festivals de la ciutat, que duran a l’equipament artistes com l’estrella balcànica Goran Bregovic -en una cita que servirà per celebrar el desè aniversari del festival Itaca-; Nacho Vegas (en col·laboració amb el Neu!); la cantant francesa Zaz o el grup Morgan, els dos sota el paraigua del Black Music Festival.

També passaran per l’Auditori Mishima, en el que serà l’estrena oficial del seu nou disc; la cantant Rosario o Els Amics de les Arts, que tancaran a Girona la gira d’El senyal que esperaves.

Així mateix, formen part de la programació de la primera meitat del 2022 Pol Batlle amb Rita Payés; Joana Gomila & Laia Vallès; el cantant i compositor Momi Maiga i el prestigiós guitarrista i compositor Bill Frisell que amb Tony Scherr i Kenny Wollesen oferirà l’únic concert a Catalunya i farà una classe magistral a La Marfà.

La programació familiar inclou L’animalari urbà dels The Tyets, que uneixen força amb les escoles La Bressola; Els colors de Duke Ellington, a càrrec de Cascai Teatre-Marcel Tomàs i la Girona Jazz Project i la cantata Vet-ho aquí amb Albert Guinovart, David Pintó i diverses corals infantils de Girona.