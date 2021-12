Considerat com un avançat en el seu temps i la figura de més renom dins de la fotografia gironina de la primera meitat del segle XX, Valentí Fargnoli rep al Museu del Suro de Palafrugell una exposició d’homenatge. L’exposició «Valentí Fargnoli. El paisatge revelat», que es pot visitar fins al 16 de gener vinent, s’emmarca en el programa d’actes de commemoració del 75è aniversari de la mort del fotògraf que la Diputació de Girona va impulsar al llarg de l’any 2019. Les imatges de l’exposició provenen de les col·leccions i fons fotogràfics que conserva INSPAI, Centre de la Imatge.

Els organitzadors de la mostra ens conviden a «gaudir, des de la particular òptica de Fargnoli, d’un formidable passeig visual per (re)conèixer escenaris i moments de la nostra història que han perviscut en forma de memòria col·lectiva fins als nostres dies». Fargnoli va ser un gran viatger que va recórrer molts quilòmetres per captar amb la seva càmera escenes de gran interès. Donats els sistemes de l’època feia fotos que no podia veure fins que no retornava al seu estudi de Girona. Amb una gran tècnica va saber copsar el patrimoni i la realitat de les comarques gironines, tal com es pot comprovar a l’exposició.

Els promotors de la mostra asseguren en la seva presentació que l’obra de Fargnoli ha «esdevingut un valuós testimoni documental de la gent, els pobles i els paratges de les comarques gironines abans del desenvolupament turístic. Paisatges d’un temps passat que es revelen avui als nostres ulls: alguns intactes, altres irrecognoscibles i molts perduts per sempre, a través de la càmera del fotògraf i de la seva mirada». Les seves imatges són úniques i un patrimoni artístic que revela la Girona de la primera part del segle passat.