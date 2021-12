Joan Manuel Serrat es retirarà dels escenaris després de la gira que iniciarà el 27 d’abril del 2022 a Nova York, que recorrerà Amèrica Llatina i Espanya i conclourà el 23 de desembre a Barcelona, segons va anunciar ahir. Amb el títol El vici de cantar 1965-2022, aquest tour servirà per «acomiadar-se personalment del públic amb què ha compartit vida i cançons durant més de mig segle».

«El que he decidit és acomiadar-me en persona. No em va agradar sentir-me acomiadat per una plaga», explica el cantant, de 77 anys, en una entrevista al diari El País. Serrat argumenta així la seva decisió: «Tocaré i compondré a casa, és possible que enregistri un disc. Però no tornaré als escenaris. I m’acomiadaré no a la francesa, sinó com correspon».

No s’ha ofert de moment més informació ni dates sobre aquest retir, que arriba després d’un període «d’inactivitat forçosa, obligada per la pandèmia global de Covid-19».

Cantautor i compositor amb una carrera musical de més de cinquanta anys, Serrat va oferir al febrer de 2020 el seu últim concert fins ara. Va ser a Madrid com a part d’una gira conjunta amb Joaquín Sabina.

Quan es complien 47 anys del llançament de Mediterráneo, va dur a terme la seva última gran gira en solitari. Interrogat sobre la seva salut, per què no esperar al mig segle rodó , que s’hauria complert el 2021, va respondre: «Si no cregués que ho puc fer, no ho faria. Primer, per sentit del ridícul», ha afirmat, abans d’afegir: «Per què esperar? Qui sap si d’aquí a tres anys tindré aire per bufar les espelmes?».