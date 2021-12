Reactualitzar material artístic i documental de tres projectes performatius que van ser produïts i realitzats a la Casa de Cultura fa més de vint anys és el nucli de l’exposició que porta per títol Re-enACTment i que s’inaugurarà el pròxim 9 de desembre. La mostra es planteja, segons els seus promotors, com un assaig de reactualització dels documents fotogràfics, videogràfics i textuals dels projectes performatius que van ser produïts i realitzats a la Casa de Cultura als anys noranta.

Han passat aquests anys i ara es reactualitza i es torna a posar a disposició del públic. En concret, es tracta de tres projectes que anys enrere es van poder veure a les sales de la Casa de Cultura de Girona. Concretament, Laterata (1995), Absències (1996) i el cicle d’accions Cegueses (1997). Segons expliquen els organitzadors, es recuperen de nou amb la mateixa direcció del projecte que llavors, amb la comissària Marta Pol Rigau es van portar terme.

En l’acte d’inauguració s’explicarà el contingut del programa que tindrà lloc a partir del 9 de desembre i fins al 5 de febrer del 2022. Com a activitat complementària, mentre es presenti l’exposició es realitzarà una acció en directe de Pep Aymerich i Lluïsa Paredes a l’Auditori Josep Viader Entre el Tot i el Res II (Cicle Absències 1996). La mostra estarà exposada a l’Aula A i els promotors asseguren que «el plantejament que s’ha seguit ha estat establir punts de tensió temporals conceptuals que ajudin a conjugar continguts concomitants i permetin inserir aquests treballs en el present, des d’una perspectiva multidimensional».

A més, el programa no s’ha concebut «no només com un recorregut històric dels cicles, sinó com una reflexió sobre l’ús dels registres visuals i de les restes materials de les pràctiques performatives com un relat de resignificació discursiva més enllà del seu valor testimonial, com un acte cognitiu».

En aquest sentit, des de la Casa de Cultura han concretat que «d’acord amb aquest plantejament, la metodologia emprada ha estat la relectura, reactualització i resignificació dels documents per fer ressaltar el poder performatiu de les imatges i plantejar noves reescriptures des de diferents punts de tensió presents en l’obra dels artistes».

Aquesta no és l’única exposició que es pot visitar a les sales de la Casa de Cultura. Fins al pròxim 8 de gener s’exposa fruit de l’onzena convocatòria de la Biennal d’Art de Girona, l’obra guanyadora de l’artista Pep Sau (Olot, 1963), Su(b)squeda, un treball fotogràfic realitzat al llarg dels darrers tres anys, «concebut com un viatge emocional a través de records i vivències personals de l’artista en un indret que ja li era conegut». Una bona proposta per visitar durant la campanya nadalenca.

D’altra banda, la darrera exposició que està a punt d’arribar a la seva fi és la que porta per títol «Cap dona en l’oblit. Puntaires de Girona 25 anys» que recull una interessant col·lecció de 200 ventalls de puntes de coixí elaborades per les associades a Puntaires de Girona i que tenen un gran valor artístic donat la seva tècnica molt treballada. Es pot visitar també per grups amb reserva prèvia i estarà oberta fins al 10 de desembre.