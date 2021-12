L’Indilletres de la Bisbal d’Empordà celebra aquest cap de setmana la 4a edició de la fira literària al Pavelló Firal de la capital baix-empordanesa. Vicenç Pagès, Toni Strubell, Jaume Torrent o J.M. Santaeulàlia han estat alguns dels escriptors que han desfilat, al llarg d'aquest dissabte, per l'esdeveniment que es clourà diumenge amb Gemma Santaló, Jordi Dausà, Xavier Rigall o Mar Bosch i que es clourà amb un concert a càrrec dels bisbalencs Fetus i el veterà cantautor Jaume Arnella.

L’esdeveniment, que va néixer el 2018 amb l’objectiu de posar en valor i donar visibilitat les petites editorials d’arreu del territori català, ha aconseguit posicionar-se en només quatre anys com la gran fira de llibres en català de les comarques gironines: si bé en la primera edició només comptava amb la participació de divuit editorials, en aquesta el nombre s’ha duplicat acollint-ne un total de trenta-sis. Xifra a la qual cal sumar-hi les tres llibreries bisbalenques que també han participat en la mostra.

«El canvi de veritat va ser l’any passat», apunta Judit Pujadó, impulsora de l’Indilletres i membre de l’editorial Sidillà, de Besalú. Assegura que «l’edició anterior va ser un èxit perquè, després de la pandèmia, la gent tenia moltes ganes de fer vida compartida». Tot i això, els organitzadors estan convençuts que aquest any la fira també tindrà notorietat, ja que el fet que se celebri només tres setmanes abans de Nadal i dins d’un espai cobert, com el Pavelló Firal, són dos factors claus per cridar l’atenció del públic.

Al mateix moment, Neus Lloveras, de la llibreria La Siglantana de la Bisbal, afirma que «és molt emocionant veure com any rere any la fira creix de forma espectacular». I és que, des de la primera edició, La Siglantana ha pogut veure com la iniciativa ha aconseguit no només augmentar en nombre de participants sinó també arribar a un públic molt divers i cada cop més fidel.