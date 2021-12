Clipper’s Live, la promotora al darrere del festival de Cap Roig, s’instal·larà aquest estiu a la Cerdanya amb un nou festival que portarà a Puigcerdà artistes com Antonio Orozco, Dani Martín, Lola Índigo o Els Pets.

El Summerfest Cerdanya «vol ser l’esdeveniment d’estiu de referència» a la comarca i del 13 al 27 d’agost reunirà «els principals artistes nacionals del moment» segons els organitzadors, que ja han anunciat també les actuacions de Sergio Dalma, Taburete, Nil Moliner i el Pot Petit.

El president del Grup Clipper’s i director del festival dels jardins de Cap Roig, Juli Guiu, assegura que volen «continuar amb l’eclecticisme» que els caracteritza, «oferint una programació variada i per a tots els públics que inclou alguns dels artistes més rellevants del panorama musical nacional».

Des de Clipper’s no han detalls de la ubicació del recinte però sí que avancen que, a més, que la programació no només comptarà amb actuacions musicals, sinó que també inclourà espectacles i activitats per a grans i petits, vespres temàtics, una gran oferta gastronòmica i un espai village, els detalls dels quals encara no s’han fet públics.

Clipper’s organitza el festival en col·laboració amb el Badiu, que l’any passat ja va organitzar el Cerdanya Music Festival d’Alp.

El concert inaugural del Summerfest Cerdanya serà el 13 d’agost amb la gira Aviónica Tour d’Antonio Orozco i l’endemà serà el torn de Nil Moliner, que presentarà la seva nova gira, Nuestra locura Tour.

Dani Martín presentarà el 19 d’agost el seu nou àlbum No, No Vuelve, amb una revisió dels temes més coneguts d’El Canto del Loco; Lola Índigo actuarà el dia 21 i Sergio Dalma el 25, amb Alegria, el seu darrer treball discogràfic.

El festival també permetrà al públic gaudir dels clàssics d’Els Pets (26 d’agost) i la clausura del certamen anirà a càrrec de Taburete. Pels més petits hi ha prevista l’actuació dels gironins El Pot Petit el dia 18 d’agost.

Les entrades pels concerts ja estan a la venda.