Fins i tot abans de concebre una criatura hi ha el rau-rau de si seràs una bona mare o un bon pare. I com un corc, la incertesa de si ho ets et rosegarà tota la vida. La nostra capacitat de pujar un fill ens la qüestionem tots, no passa res i és normal.

Aquest neguit intern, però, passa a ser un prejudici social quan la mare o el pare té una discapacitat: se’n sortirà? com l’educarà i mantindrà? Aquesta pressió entorn d’una maternitat poc parlada, la de les persones amb diversitat funcional, va ser el punt de partida de Mare de sucre, un muntatge de Clàudia Cedó estrenat al Teatre Nacional de Catalunya amb actors d’Escenaris Especials. El mateix equip s’acosta ara de nou al tema amb igual sensibilitat, però una perspectiva diferent, la del teatre documental, a Els àngels no tenen fills, una producció de La Planeta que es va estrenar divendres a Temporada Alta. El resultat no pot ser millor. Valent, l’espectacle dóna veu a metges, directors de fundacions, una jutgessa o una sexòloga, però sobretot, aporta el valuós testimoni de mares i pares amb discapacitat i els seus descendents per reflexionar sobre drets i deures, el pes de l’entorn, els recursos existents o la mirada paternalista i sobreprotectora que pateixen. Hi ha moments molt durs, d’altres tendres i també humor en unes històries que, com és habitual en el teatre Verbatim, són transmeses pels actors, que en un joc metateatral fantàstic s’interpreten a si mateixos després del pas pel TNC. Brilla especialment l’Andrea Álvarez, tota veritat sobre l’escenari, convertida en la noia que es planteja quedar-se embarassada. Està molt ben secundada per en Marc Buxaderas i la Berta Camps i junts entren i surten del seu jo-personatge en l’autoficció que Cedó ha ideat de forma intel·ligent per trenar totes les veus de l’espectacle; múltiples perspectives que, com fa el bon teatre, no busquen arribar a cap conclusió, sinó obrir nous interrogants al cap de l’espectador. Quan s’acaba la funció, el públic no és capaç de dir si l’Andrea seria una bona mare. No passa res i és normal, a la vida real és la pregunta que ens fem totes i tots.