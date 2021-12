Unes 4.000 persones han passat aquest cap de setmana per la fira Indilletres de La Bisbal d’Empordà, en el que ha estat «un gran èxit de públic», segons l’organització. I és que l’esdeveniment ha doblat el nombre de visitants respecte l’any passat i es «consolida» així com un referent d’editorials independents a Catalunya.

El president d’Indilletres, Xavier Cortadellas, es va mostrar «molt satisfet» amb la resposta i va reconèixer que «no les tenia totes» quan van decidir doblar el nombre d’editorials. «Ara podem dir que ha funcionat molt bé», va remarcar Cortadellas que va voler agrair «el treball en equip» que suposa la fira. El president d’Indilletres també va destacar la satisfacció dels expositors amb les vendes.

Cortadellas va reconèixer que de cara a l’any vinent no tenen clar com ho faran, perquè el pavelló firal «es fa petit». Ara bé, el directiu de l’organització va deixar clar que mantindran el recinte perquè «és molt pràctic», malgrat que la primera edició es va fer a la plaça del Castell. «Aquell és un entorn molt maco, però tenim clar que ho seguirem fent la primera setmana de desembre per no competir amb ningú i el pavelló és el més fàcil», va remarcar. Per la seva banda, Judit Pujadó, organitzadora de la Fira, també va confirmar, entusiasmada, que ja poden confirmar aquesta cinquena edició de l’any vinent.

Aquest any a la fira hi havia 39 editorials independents, el doble de l’any passat, però des de l’organització donen per fet que hauran d’incrementar el nombre de cara al 2022. «No sé pas com ens ho farem, però tenim clar que aquesta és la nostra opció», va remarcar Xavier Cortadellas.

La millor prova que la fira ha estat «un gran èxit» és la satisfacció que les editorials han expressat a l’organització, en relació a les vendes. «La veritat és que ens traslladen que estan contents i que els ha funcionat bé», va remarcar el president d’Indilletres. Pujadó, per part seva, va voler agrair el suport dels llibreters i els voluntaris de la fira. «Ha vingut molta gent, tant ahir com avui diumenge, tots n’estem molt satisfets», va declarar.

La mostra ha doblat el públic i el nombre d’empreses que hi han participat, però no les activitats. Se n’han fet una quarantena dividides en diferents espais, com la Biblioteca Lluïsa Duran, el Mundial o el mateix pavelló firal. Cortadellas va destacar que les activitats atrauen gent que després acaben comprant.

Ahir diumenge es van dur a terme disset d’aquestes activitats entre debats, presentacions, xerrades i concerts. Judit Pujadó en va destacar el debat titulat «Gaudí: El geni radical» al Pavelló Firal amb l’escriptor Raül Garrigasait i la doctora en geografia i història Maria Garganté, moderat pel bisbalenc, músic i arquitecte, Sanjosex, així com el debat «La independència vista des de Catalunya Nord», amb l’alcaldessa de Banys d’Arles Marie Costa, l’escriptor nord-català Joan-Daniel Bezsonoff i la professora de llengües Daniela Grau.

Pel que fa a la tarda, que va continuar amb la mateixa afluència de visitants en ser festiu avui dilluns, els assistents van poder gaudir de contes infantils del Principat i del País Valencià. Al vespre, un concert tertúlia de Fetus amb en Jaume Arnella va posar punt i final a l’Indilletres.

Els bisbalencs, implicats

«La Bisbal cada vegada rep millor la fira», va explicar Pujadó. «Ha vingut gent de tot arreu! De Sabadell, de Solsona... i això s’ha vist repercutit a La Bisbal. Els restaurants i els hostals han estat plens», va afegir. A més a més, els establiments de la capital del Baix Empordà s’han implicat en l’Indilletres guarnint els seus aparadors amb llibres.