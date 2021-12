Olot Cultura dedica un univers a la ballarina Núria Guiu, que representarà dos espectacles aquesta setmana a Olot.

Es tracta de les obres Likes, que es podrà veure dijous, i Spiritual boyfriends, que es representarà el divendres. En la primera proposta, l’artista aborda un discurs sobre el valor social d’un «m’agrada» a la societat digital actual, en un treball que va ser seleccionat per Aerowaves 2018 i va obtenir una menció especial al Premi Ciutat de Barcelona 2018 i de Crítica per al millor solo. La segona obra també es tracta d’un solo que gira entorn la relació del cos i el poder, amb el ioga com a element central.

A banda, el dissabte dia 11, Guiu impartirà el taller Cyberexorcisme lab al Teatre Municipal d’Olot, on guiarà els participants a partir de la pràctica del ioga i la meditació. Segons el consistori garrotxí, el cicle posarà punt i final al Sismògraf donant pas a un canvi de rumb del festival a partir de l’any que ve.