El director del Museu del Cinema de Girona, Jordi Pons, identifica tres tipus de públic bàsic per el seu equipament: el de proximitat, és a dir, el més local; l’escolar, i el turístic. I una primera conclussió que extreu després de l’esclat de la pandèmia, és que els visitants del territori o el seu voltant són els primers que s’han pogut recuperar quan l’activitat s’ha représ, sobretot a finals de l’any passat, quan encara vigents els confinaments locals i/o comarcals, les propostes que es feien, solien omplir els aforaments marcats. «El públic escolar també s’ha anat recuperant, sobretot aquest curs, i el turístic, tot i que aquest estiu hem crescut notablement respecte l’any passat, tot just està al 50% de les xifres de 2019», assegura.

Pons creu, per tant, clau apostar pel model de Museu «social i inclusiu». Segons ell «ara donarem més importància al públic local i de proximitat i això farà variar les estratègies. Els visitants turistes seran importants, però es posarà més el focus en la gent de proximitat, no només de Girona o rodalies, sinó també de Barcelona i Catalunya, per la qual cosa les propostes que fem haurem de ser pensades per a aquest perfil, perquè hi pugui participar». El director del Museu del Cinema també destaca que «els museus han de ser inclusius, socials, participatius, sense barreres. Accessibles des de tot punt de vista, no només parlant de barreres físiques, sinó també econòmiques. Per això el 2022 encetarem una línia d’acció social perquè determinats col·lectius amb limitacions econòmiques no tinguin barreres a l’hora de venir».

El Museu del Cinema havia tingut fins el mes passat més de 32.000 visitants i era el que més en tenia de tots els equipaments municipals. El seu responsable assegura que «el públic de Girona i de proximitat ha continuat usant els museus i de cares a l’any que ve, seguirem recuperant-lo». Pons xifra que el 2022 poden arribar a xifres d’entre el 60-65% de 2019, quan encara no havia esclatat la pandèmia, amb la incògnita de què passarà amb el turisme. Si ens posem en el millor escenari, sense ser catastrofistes, pensem que la covid anirà remetent i serà un virus estacional com la grip. Però amb el públic turista és difícil predir què pot passar i quan creixerem». Per acabar assegura que els Museus «cal valorar-los pel que fan i per la seva implicació, i no tant pel número de visitants».

Al Museu del Cinema de Girona ahir el públic era ben variat. Compartien espai gironins i visitants, sobretot d’altres punts del país. Des del Centre d’Acollida de Girona havien vingut amb mig centenar de nens de 2 fins a 11 aprofitant les activitats organitzades.

La Raquel Hernández amb dos fills havien arribat de València. Mai han deixat d’anar als museus mentres han estat oberts i la visita al Museu del Cinema va ser ahir la primeraa Girona.

Arribats de Perpinyà per passar el dia hi havia una família francesa que en el seu cas, com la Lluïsa i en Miquel de Barcelona recuperen el costum de visitar museus d’abans de la pandèmia.