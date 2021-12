El cinema espanyol tancarà previsiblement l’any 2021 amb una taquilla inferior als 40 milions d’euros, fet que suposa la xifra més baixa des que va començar el segle XXI i empitjorar les xifres de l’any anterior, totalment marcat per la pandèmia, segons dades provisionals del Ministeri de Cultura. Tot i l’impuls que ha agafat la taquilla durant l’últim mes gràcies a estrenes de pel·lícules com Way down, de Jaume Balagueró o El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, o la recuperació que sempre suposa l’anunci de les pel·lícules candidates als Premis Goya, la taquilla al començament d’aquest mes registra 34,7 milions d’euros i 5,8 milions d’espectadors.

El cinema espanyol va registrar l’any 2020 un total de 43 milions d’euros i 7,3 milions d’espectadors, xifra que ja aleshores va suposar la pitjor marca de les últimes dues dècades -i que es va maquillar gràcies als bons resultats de Padre no hay más que uno 2 de Santiago Segura-. Aquell any, malgrat començar a molt bon ritme els dos primers mesos, les restriccions i el confinament van perjudicar la taquilla. El 2021 també hi ha hagut restriccions sanitàries, especialment els primers mesos de l’any, per la qual cosa les xifres segueixen marcades per la Covid-19. És per això que se segueix molt lluny d’anys precedents, com el 2019, quan es van assolir els 94,1 milions d’euros i els 16 milions d’espectadors. L’any 2021 té la comèdia A todo tren. Destino Asturias com a líder destacada de recaptació, amb 8,4 milions d’euros i 1,5 milions d’espectadors, erigint de nou Santiago Segura com el director més taquiller de la temporada.