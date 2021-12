El Consell de Ministres, a proposta del president del govern, Pedro Sánchez, i de la ministra d'Educació, Pilar Alegría, ha concedit al cantautor Joan Manuel Serrat la Gran Creu de l'Ordre Civil d'Alfons X 'El Savi'. El premi suposa la distinció de major rang per a persones físiques que no siguin caps d'Estat o membres d'altes institucions. L'executiu ha destacat, a través d'un comunicat, la «brillant carrera» i la «contribució a la cultura i a l'art» de l'artista català, que fa una setmana va anunciar la seva retirada dels escenaris pel desembre del pròxim any. Així mateix, el govern espanyol també assegura que Serrat és «una de les figures més rellevants de la música, la literatura i el folklore espanyol».