Una de les millors bandes instrumentals del país, Los Mambo Jambo, actuaran aquest dissabte (20h) a l’Auditori de Girona per presentar el seu nou disc, Exotic rendevouz. Gestat durant la pandèmia, és «un condensat» de tota la força de la formació, que hi reivindica els paradisos perduts i la pausa com un antídot contra la immediatesa i la vida retransmesa al minut, explica el músic Dani Nel·lo.

Exotic rendevouz arriba cinc anys després del seu darrer treball d’estudi, Jambology, i després d’Arkestra, un projecte de dimensions «molt bèsties» perquè per celebrar «deu anys dedicats al rock and roll instrumental» van ampliar el quartet fins a arribar als setze membres amb el que això comporta pel que fa a arranjaments musicals i de logística per gravar i actuar.

En aquest cinquè treball, que es presenta per primera vegada a les comarques gironines, el quartet ha fet «un altre pas endavant quant a composició i d’arranjaments». «No buscàvem la perfecció, perquè en la música no és un valor interessant, el que volíem era reforçar el nostre discurs i la nostra manera de fer, fent una cosa molt personal», explica el saxo, que també s’ha encarregat de produir l’àlbum.

Amb l’aturada forçada per la pandèmia, han tingut més temes que mai per treballar i triar. L’agenda del grup, explica, és «endimoniada», perquè cadascun dels músics té projectes en paral·lel, per això van aprofitar el confinament per generar nou material, que van enregistrar al febrer.

«Un dels secrets de la composició és no parar, no treure un disc i estar anys sense compondre, sinó tenir coses al calaix perquè si tu vas col·leccionant petites idees, treballant dia a dia, tens recursos per quan vols prémer l’accelerador», diu i concreta que tenien més d’una vintena de temes per triar, dels quals n’han acabat gravant una dotzena en un disc en què han reprès la manera de treballar que van començar amb Jambology.

«Abans estàvem molt obsessionats a captar en el disc la força del directe i a poc a poc ens hem adonat que Los Mambo Jambo és una formació que necessita posar una cura especial en la gravació, i que el mètode d’enregistrament ha de ser més elaborat, ha tenir una pausa, un tipus de so... per això és el disc del que estem més satisfets», diu.

Tot això es traduirà, explica, en un directe en què els quatre intèrprets busquen l’equilibri entre la intensitat i la precisió. «Los Mambo Jambo sempre hem tingut molta energia intentant ser molt precisos, però en aquest cas hi ha una espècie de profunditat en la composició i arranjaments que podríem dir que es veurà un concentrat de Mambo Jambo. Tot aquest temps de pandèmia i aquestes condicions ens ha fet condensar la nostra força, energia i discurs», diu.

I és que, explica, «l’aturada es va notar creativament i vital, perquè no es pot separar una cosa de l’altra». «La música és tan vocacional que quan et diuen que paris de tocar és una negació de tu mateix, de tota la teva essència, per això hem hagut de fer molta feina interior per sobreviure a això, component més per estar preparats i tenir suficient material i ganes per quan tot es tornés a engegar», continua Dani Nel·lo.

«El que més ens ha impressionat és la reacció del públic quan hem pogut tornar a actuar», diu. «El directe ha sigut l’autèntica prova de foc per les cançons, per veure si aconseguíem la comunió que sempre hem tingut amb el públic i ha estat així, el retrobament ha sigut molt satisfactori», conclou.