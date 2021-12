La Capella Polifònica de Girona recuperarà El cant de la Sibil·la de la Catedral, amb una cantant donze anys interpretant el rol solista. El tradicional concert nadalenc de la formació, que se celebrarà diumenge 19 de desembre a la Catedral, porta per títol El cant de la Sibil·la - Mil Nadals a Girona, i comptarà amb la intervenció de la Capella Polifònica i la seva coral infantil, GiroNins. Oferiran un recorregut històric des de El cant de la Sibil·la, una tradició que remunta al segle XI, fins a nadales tradicionals catalans harmonitzades per Martí Ferrer, actual director de la Capella Polifònica de Girona, passant per villancets del barroc escrits per a la catedral o cançons escrites per Josep Viader, Francesc Civil o Joaquim Pla Dalmau.

Un dels moments destacats de la vetllada serà la recuperació de la representació d’El cantde la Sibil·la segons es cantava antigament a la Catedral de Girona i recollit en l’Ordinarium Gerundense publicat el 1550. Aquest teatre medieval s’interpretava la nit de Nadal en temples de tota la mediterrània fins que el Concili de Trento ho va prohibir, però, la tradició va perdurar en alguns temples, especialment a Mallorca, i l’any 2010 va ser declarada per la Unesco Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. La música de la Catedral de Girona és lleugerament diferent a la d’altres llocs. El rol solista de El cant de la Sibil·la anirà a càrrec d’Ariadna Mari, una nena d’onze anys que canta a GiroNins, la secció infantil de la Capella, estrenada l’any passat. El concert comptarà amb la col·laboració de l’organista titular de la Catedral de Tarragona Jordi Vergés i Riart, que a més d’acompanyar diverses obres barroques del programa i fer les improvisacions que requereix El cant de la Sibil·la, protagonitzarà dues intervencions com a solista.