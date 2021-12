Temporada Alta estrena divendres al Teatre de Salt el text de Josep Maria Miró 'El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc', dirigit per Xavier Albertí i amb Pere Arquillué sol a l'escenari. El monòleg, a set veus, explica des de diferents punts de vista els secrets i «ferides» que amaga un petit poble a partir de l'assassinat d'un jove. Arquillué n'ha parlat aquest dijous com del viatge interpretatiu «més bèstia» al qual s'ha enfrontat mai i s'ha confessat trasbalsat per un text que no és només «per a un actor, sinó per a un país i per a un temps». Josep Maria Miró va guanyar el Premi Born d'escriptura dramàtica amb aquesta obra, que forma part del Tríptic de l'epifania, amb dos textos més pensats per a un únic intèrpret.

'El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc' és una coproducció del Temporada Alta i el Grup Focus per estrenar el text premiat de Josep Maria Miró. Després de passar pel festival, l'obra visitarà Barcelona l'any vinent, tot i que encara no estan confirmades les dates ni el teatre. En tot cas, segons ha informat el mateix autor, ja hi ha set traduccions del seu text i també diversos muntatges en marxa en altres països. El primer text d'aquest tríptic «sobre la destrucció de la bellesa» va néixer durant el confinament, segons ha explicat aquest dijous Miró. La peça va ser concebuda en un moment «dolorós» per al seu autor, amb els teatres tancats i morts properes, i per això va ser escrita a raig, «per la necessitat d'escriure» i, això sí, com un cert homenatge a l'actor. I és que com també han convingut el director Xavier Albertí i Pere Arquillué, l'obra és un regal interpretatiu i també un exercici narratiu que demostra «per a què serveix el teatre» (per entendre el nostre temps, ha subratllat Albertí).

«Petites comunitats precioses i terribles»

L'obra parla de «les petites comunitats, precioses i terribles», amb els seus codis de conducta i dinàmiques socials difícilment reversibles, que tenen conseqüències. El monòleg versa en concret sobre el desig sexual i els costos a diversos nivells de voler negar-lo. Un jove mort amb els genitals amputats, un pare que es va suïcidar anys abans, la mare del jove, una professora d'institut o el propietari d'una serradora són algunes de les set veus que encarna Pere Arquillué (set «ànimes», ha dit l'actor per remarcar la profunditat i el simbolisme dels personatges) per anar resseguint «la ferida» que pesa sobre el poble.

L'espectacle és una faula sobre el desig, la mort, els somnis i els malsons. Pere Arquillué no ha dubtat a assegurar que es tracta del «viatge més bèstia i important» que ha fet mai en la seva carrera com a intèrpret. «És un viatge extraordinari, de començament a final, que no hagués fet mai sense el text del Josep Maria, que em sembla que no només és un text per a un actor, sinó per a un país i per a un temps», ha manifestat l'actor. Miró també s'ha desfet en elogis cap a Arquillué i s'ha referit al «prodigi interpretatiu» de l'actor i la seva capacitat de transmetre «el dolor i la humanitat» dalt de l'escenari.

El dramaturg ha matisat que amb aquest text no ha volgut fer cap «retrat» ni tesi sobre els abusos sexuals. Uns abusos que si bé són «epicèntrics» a l'obra, ha dit, també ho són «les conseqüències per aquells que els practiquen, els que els han patit i la comunitat que ho ha silenciat». «Parla del radi d'extensió d'aquesta taca», ha rubricat Miró. L'escenografia del muntatge és gairebé despullada. Arquillué apareix sol, vestit de negre i il·luminat per un focus, i al seu darrere tan sols una cortina vermella arrugada (evocant un llenç barroc) i una pintura de Narcís Comadira, creada fa uns anys per a 'L'hort de les oliveres' (i cedia pel TNC). La veu i el gest de l'actor dominen tota la narració, i només en el darrer tram l'acompanya en directe una tenora interpretant una obra de Bach.