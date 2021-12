El festival Temporada Alta s'acomiada aquest cap de setmana amb diverses propostes, entre les quals l'estrena de la nova aventura essència d'Àlex Rigola, 'Ofèlia'. El director català es fixa en una de les grans figures shakespearianes i posa el focus en les angoixes vitals i la depressió que marquen el destí del personatge de 'Hamlet'. La proposta és poètica i pretén evocar aquestes qüestions en clau de present, i reflexionar sobre les angoixes que genera la societat contemporània particularment en temps de pandèmia. Roser Vilajosana és Ofèlia en aquesta coproducció del festival amb el mateix Rigola (Titus Andrònic S.L.) i la seva companyia Heartbreak Hotel, que es veurà al Teatre El Canal dissabte i diumenge.

'Ofèlia' és «una evocació i un crit», ha dit Rigola aquest divendres, un muntatge que parteix del text de Shakespeare, però dit «en primeríssima persona» per la seva intèrpret, com és marca de la casa. Roser Vilajosana diu fragments del text de 'Hamlet', i també altres «converses» i textos d'altres autors. L'espectacle és més poètic i amb més pes de l'escenografia i el so que en els darrers treballs del director, ha remarcat Rigola. Ofèlia (Roser Vilajosana) diu el text sola en un bosc recreat amb diversos arbres i un llit de fulles de tardor, al costat d'un cotxe vell «que gairebé no funciona». Per la seva boca surten les paraules d'Ofèlia, però també molts altres fragments de 'Hamlet', que parlen de la seva angoixa vital i la de tota la societat davant d'un canvi de paradigma. L'obra s'estructura a partir de fragments i reflexions que apareixen a 'Hamlet' i que fan referència al suïcidi i a la depressió, grans temes de l'obra.

Uns temes que es poden llegir en clau de present, perquè el rerefons de l'obra és una reflexió sobre el món contemporani «que estem deixant». Immediatesa, xarxes socials, autoexplotació... l'espectacle és com «una abraçada al públic» davant d'un present incert «on hi ha moltes xarxes, però no hi ha xarxa», ha apuntat Roser Vilajosana sobre l'esperit del muntatge. Àlex Rigola ha destacat el caràcter «poètic» i no «educatiu» o «documental» de la proposta. «Totes aquestes angoixes, que tots hem viscut d'una manera o d'una altra, són el centre. No per fer teatre document sinó per fer-ne una evocació, com un paisatge que el públic rebi i hi reflexioni», ha resumit el director. La peça consta de quatre parts: un relat hiperrealista, un exercici metafòric sobre l'estat emocional, la narració dels perquès i finalment «una possible resolució», ha detallat. Tot plegat, amb «molta investigació prèvia» i a partir de materials dispersos, molts dels quals ni apareixen al muntatge. En aquesta proposta, Rigola ha creat una amalgama de textos, imatges i acompanyament sonor amb els versos més melancòlics de l'obra de 'Hamlet' com a punt de partida.

Rigola torna a Shakespeare

Amb aquesta obra Àlex Rigola torna a acostar-se a Shakespeare després d'uns anys de creació al voltant de Txékhov. Amb aquest, el director ha presentat fins a 15 espectacles a Temporada Alta, entre els quals hi ha 'La gavina' (l'any passat), 'Aquell país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres cap dels seus viatgers', 'Macho man', 'Vània', 'Who is me. Pasolini', 'Nixon-Frost' o '2666'.