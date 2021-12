Festa de les grans la que es va viure dimecres a la tarda a l’Auditori de Girona. La barcelonina Paula Ribó, actriu, dramaturga, cantant i fundadora de Rigoberta Bandini, projecte que amb poc més d’un any i sense cap àlbum publicat encara s’ha consolidat com una de les propostes més fresques i engrescadores de la música pop espanyola, visitava per primera vegada la ciutat i no va dubtar a mostrar-se il·lusionada per fer-ho dins de la programació del festival Temporada Alta.

In Spain We Call it Soledad - tema que també va servir per cloure el concert- va obrir una vetllada festiva i farcida de ritmes altament ballables. Acompanyada brillantment per la vocalista Mari Belen Barenys, el teclista Esteban Navarro i Joan Barenys a la percussió, al repertori no hi van faltar ni un dels èxits del projecte, com Que Cristo baje, Julio Iglesias, A ver qué pasa i les explosives Perra i Too Many Drugs. Sense grans pretensions, Rigoberta Bandini va demostrar a Girona que la seva és una aposta senzilla i alegre a base de ritmes altament ballables i tonades molt corejables.