Els cinemes Olot celebren el seu vintè aniversari amb una sessió matinal gratuïta aquest diumenge. Inaugurats el novembre del 2001, els multisales de la Garrtoxa neixen de la unió empresarial de la família Descals, empresaris locals que ja tenien cinemes a Olot, i els Gratacós, una família amb més de cent anys de trajectòria al sector.

En aquests anys, el cinema ha acollit projeccions de cinema, però també d’òperes i concerts i també funciona com a espai per a actes públics i privats, com presentacions per a empreses o el festival de cinema Olot.doc.

A la matinal d’aquest diumenge hi haurà pel·lícules per a tota mena de públic, com Jumanji: siguiente nivel, El pregón, Los Minions, Green Book, Tintin: El secreto del unicornio o Diós mío, ¿pero qué te hemos hecho?, entre d’altres films.