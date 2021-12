Si en una llibreria habitualment hi ha llibres per triar i remenar, ara a Calonge hi ha llibreries per triar i remenar. El motiu és que des d’ahir el municipi s’ha convertit en la primera booktown de Catalunya, el primer «poble de llibres» del país amb l’obertura de set establiments. Cada un d’ells està especialitzat en un gènere diferent per garantir la viabilitat dels negocis en un futur. Per això hi ha llibreries de literatura infantil, de viatges sostenibles, literatura oriental, il·lustracions o còmics. L’Ajuntament de Calonge ha escollit aquests set projectes per formar part del projecte de poble de llibres a partir d’una convocatòria de projectes on cada emprenedor presentava la seva idea de negoci.

Una de les que va presentar-s’hi va ser l’Eva Salmoral. Estava a la Universitat de Barcelona estudiant un màster quan va veure l’anunci del projecte en aquesta universitat. Salmoral va tenir clar que s’hi presentaria des del «primer moment». Ella és de Sant Feliu de Guíxols, on ja té una llibreria infantil, i ara ha decidit fer el salt a Calonge per obrir el segon establiment. En Xavier Sala és un altre emprenedor que també ha obert una llibreria a Calonge. En el seu cas el negoci està enfocat a la literatura oriental. Sala assegura que els clients podran trobar llibres d’egiptologia, religió o assajos. Va assabentar-se del projecte de booktown a Calonge «cinc dies abans de finalitzar el termini» per presentar els projectes. Malgrat tot, va decidir tirar-se a la piscina amb el poc marge de temps que tenia i presentar la seva proposta d’una llibreria oriental. Ara, el negoci ja ha obert les portes amb la idea de convertir-se en «el bressol de l’orientalisme del Baix Empordà». Tot i així, Xavier Sala assegura que feia «anys» que treballava en aquest projecte però el tenia «arraconat» fins a trobar l’oportunitat adient. El projecte de Calonge ha estat aquesta sortida per fer realitat el projecte. El regidor de Cultura calongí, Norbert Botella, assegura que la idea d’especialitzar cada llibreria respon a una voluntat de crear una xarxa entre tots els negocis. L’objectiu és atraure a tot tipus de públic però que un no trepitgi el negoci de l’altre. Botella assegura que Calonge ha apostat per aquest projecte com a mostra de «dinamització econòmica» del municipi a través d’un foment de la cultura i centrat en un turisme sostenible. Per aquest motiu, Botella convida la gent a trepitjar Calonge i visitar les llibreries. «Desitjo que tots els catalans vinguin almenys una vegada a la vida», afegeix el regidor de Cultura. En aquest sentit, l’alcalde, Jordi Soler, també va anunciar que el consistori ha fet una «aposta important» per aquest projecte i confia que el públic respongui garantint la viabilitat dels negocis amb les compres de llibres. Mentre no arriben els primers beneficis els llibreters rebran diversos incentius fiscals que facilitin la consolidació dels negocis. Les llibreries es van inaugurar ahir amb una actuació de la marxingband de la Moderna i un recital de Raquel Santanera.