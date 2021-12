Un any més, Celrà s’ha omplert de dansa en els primers dies de desembre amb la sisena edició de Desembrendansa, un cicle que, amb el ball com a protagonista, ofereix activitats relacionades amb la formació, l’exhibició i la creació. De dimecres fins avui, professionals del sector, estudiants i públic han pogut gaudir d’espectacles i tallers de dansa contemporània en diferents espais del municipi, amb propostes gratuïtes i de pagament.

Després d’espectacles com En el nom de Bach, de Maria Magdalena Garzón a L’Animal a l’Esquena, o Fragile 2.0 de la companyia Labú Teatre a l’Ateneu, ahir l’activitat es va traslladar, entre altres llocs, a l’església amb Cossoc, un duet de dansa i equilibris amb un ballarí de Catalunya, Magí Serra, i una ballarina d’Eslovènia, Anamaria Klajnšcek o al pavelló de les piscines, amb Picnic on the moon de la companyia Júlia Godio i Alexa Moya.

Per avui, hi ha prevista una masterclass de lindy hop a l’Escola Municipal de Dansa, un concert i ballada de lindy hop al parc Cors i No more mozarella, també al parc.

Aquesta tarda, a les set, tancarà el Desembrendansa d’enguany la companyia Mal Pelo amb el solo de Pep Ramis The mountain, the truth & the paradise, a l’Ateneu.