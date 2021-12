Un títol si més no curiós, El cos més bonic que s’haurà trobat mai en aquest lloc, i una premissa de sèrie de policies, la troballa del cos d’un jove de disset anys mutilat i assassinat en un camp de farratge, per a un espectacle d’aquells que marquen, per un text esplèndidament travat i una interpretació espatarrant. Un trident de luxe, l’actor Pere Arquillué, el dramaturg Josep Maria Miró i el director Xavier Albertí, ha parit un dels millors muntatges d’aquest Temporada Alta, una gran traca final que avui encara es pot veure al Teatre de Salt.

Miró ha ideat un monòleg que, a partir de les veus de set personatges, sacseja l’espectador amb una sòrdida història d’abusos en un petit poble, que tant podria ser Twin Peaks com Sant Pere de qui sap què, un paratge idíl·lic on dins les cases amb piscina i els jardins més ben cuidats s’hi amaguen secrets terribles, d’aquells que tothom sap, però ningú pronuncia en veu alta. Amb l’únic acompanyament d’un focus i d’un quadre que evoca un teló vermell d’aires lynchians, Arquillué fa brillar un text duríssim, pels malabarismes de la forma i la cruesa del fons, i és capaç de donar els matisos de veu, expressió i llenguatge els personatges, per dibuixar una comunitat corcada. L’intèrpret deia fa uns dies que aquest espectacle era «un salt al buit». Pot estar molt content, perquè no només n’ha sortit viu, sinó dempeus i amb la medalla a la mà.