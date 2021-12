La comèdia de Fernando León de Aranoa El buen patrón i la sèrie Hierro de Pepe Coira van ser triades com a millor llargmetratge i millor sèrie de ficció respectivament a la 27a edició dels Premis Forqué, que es van entregar dissabte a la nit en una gala al Palau Municipal Ifema de Madrid.

Javier Bardem es va emportar el premi al millor actor de cinema pel seu paper d’empresari caciquil al film de León de Aranoa, encara que cap dels dos va poder assistir a recollir-lo. La pel·lícula representa Espanya als Oscars i també és la favorita per als propers Goya. El premi a la millor actriu de cinema se’l va endur una emocionada Blanca Portillo per la seva feina com a vídua de Juan María Jáuregui, assassinat per ETA l’any 2000, a la pel·lícula Maixabel d’Icíar Bollaín, que va aconseguir a més el premi Forqué al Cinema i Educació en Valors.

Des de l’any passat, els Forqué, que concedeix l’entitat de gestió de drets audiovisuals Egeda, inclouen sèries i no només cine al palmarès. Candela Peña va recollir el premi a millor actriu per la seva carismàtica jutgessa Montes de la sèrie Hierro i Javier Cámara va triomfar en la categoria de millor interpretació masculina de sèrie per la còmica Venga Juan, el seu segon Forqué consecutiu ja que l’any passat va guanyar amb el film Sentimental.

La primera gran festa de la indústria audiovisual de la temporada, presentada per Marta Hazas i Elena S. Sánchez, va tenir els anys 80 com a fil conductor i va comptar amb actuacions musicals de l’època, des d’Alaska i Javier Gurruchaga a Burning, Danza Invisible, La Frontera, La Guardia, Los Secretos, Mikel Erentxun o Modestia Aparte. Un dels moments més emotius va ser quan Miguel Ángel Muñoz va rebre el Forqué al millor documental per 100 días con la Tata, una pel·lícula sobre la seva relació amb Luisa Cantero (97 anys), la dona que el va cuidar des de petit, i que reivindica «com és de difícil envellir amb alegria». La millor pel·lícula llatinoamericana de l’any va ser la mexicana Noche de Fuego.