Diverses ciutas de la província de Girona acolliran des de demà fins a diumenge la mostra de curtmetratges Mal de Cap, un festival de cinema sobre drets humans. La mostra es farà a centres cívics, ateneus, espais cívics o escoles d’adults de Girona, Salt, Blanes, Banyoles i Figueres. Totes les activitats són gratuïtes i els curtmetratges tracten temes tan diversos com l’exclusió social, la violència masclista, els drets laborals, l’educació, la salut mental i la infància.

La presentació del festival tindrà lloc demà a les set de la tarda a La Cate de Figures, mentre que dimecres i dijous hi haurà projecció de curts i un col·loqui posterior amb l’actriu i directora Cristina Guillén a diverses ciutats. Divendres a les vuit del vespre hi haurà una xerrada-col·loqui a l’Ateneu Popular Coma Cros de Girona en la qual hi intervindran Inma Saranova, directora del festival Mal de Cap d’Eivissa, i Joaquín Calderón, director del Navarra International Film Festival.

Dissabte, Els Padres de Blanes acollirà a les set de la tarda una xerrada-col·loqui amb César Tormo, actor i director, Inés Massa, productora, i Ada Tormo, actriu. La cloenda d’aquest festival tindrà lloc diumenge a les deu de la nit al Casal La Cooperativa de Blanes amb el concert de la Banda del Panda.