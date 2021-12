Una lladre roba el quadre de la Mona Lisa del Louvre de París i, quan li explica al seu millor amic, també aficionat a l'aliè, la intenta estafar amb una història estrambòtica sobre una maledicció que afecta la seva família. Aquesta és la història de la peça 'El robatori de la Mona Lisa', escrita per alumnes de l'institut Vallvera de Salt (Gironès), i que aquest dilluns s'ha imposat als textos de tres instituts més que competien a la gran final del III Torneig de Dramatúrgia per a instituts del Temporada Alta. A la final s'ha enfrontat a les peces 'Lladruc' de l'institut Ermessenda, 'La Caiguda' de la Salle i 'En Blanc' del Montilivi. Els textos els han interpretat al ring Marta Ossó, Francesc Cuéllar, Neus Ballbé i Alejandro Bordanove.

La final del III Torneig de Dramatúrgia per a instituts de Temporada Alta ha enfrontat textos escrits per alumnes dels quatre centres de Girona i Salt que hi han participat. La dramaturga Estel Solé ha explicat que els estudiants s'han enfrontat a la «pàgina en blanc» i, a partir d'aquí, han desenvolupat tot un procés creatiu que s'ha acabat plasmant en les peces que aquest dilluns els actors han interpretat al quadrilàter instal·lat a la sala La Planeta de Girona. La final del Torneig, que organitza la Fundació La Ciutat Invisible en el marc d'A Tempo–Arts i Formació i amb la col·laboració de Tramoia Produccions, és l'última fase de tot un procés de creació dramatúrgica que ha tingut lloc a les mateixes aules dels centres educatius. Al llarg de sis sessions, entre els mesos d'octubre i desembre, els grups-classe participants han rebut formació de la mà de professionals de les arts escèniques i de la literatura dramatúrgica.

«Porten gairebé dos mesos treballant i han vist com, a partir del no-res, han fet aparèixer personatges i històries i avui veuen el resultat damunt de l'escenari», ha exposat Solé. Cada classe ha treballat diversos textos i n'han acabat escollit un, que és el que ha passat a la final d'aquest dilluns. D'entrada, amb l'ajuda de l'escriptor Albert Forns i, quan el text ja ha començat a tenir forma, s'hi han sumat les dramaturgues Estel Solé i Cristina Clemente. «Han pogut conèixer la tasca dels dramaturgs, però també dels productors i dels directors», remarca Solé. Marta Ossó, Francesc Cuéllar, Neus Ballbé i Alejandro Bordanove han estat els actors encarregats de pujar al ring per fer una lectura dramatitzada dels quatre textos finalistes. Històries d'una durada de 15 minuts i de continguts molt diferents i són els mateixos alumnes –més els convidats d'honor de l'institut Salvador Sunyer de Salt guanyadors del darrer torneig- els que han elegit la proposta guanyadora.

Dues alumnes del Vallvera de Salt han exposat que han gaudit molt amb la proposta. «Hem treballat molt, ens hem esforçat i esperem que puguem guanyar», han dit pocs minuts abans de començar la funció. I ha estat premonitori perquè s'han endut el triomf amb 'El robatori de la Mona Lisa': «Són un noi i una noia que són millors amics i que tenen el hobby de robar. Ella en sap més i va anar a París, al Louvre, i va robar la Mona Lisa. Quan li diu al seu amic, ell la vol enganyar inventant una història sobre que era del seu avantpassat. Ella el pilla, s'enfaden, però el final acaba amb sorpresa». 'En Blanc' de l'INS Montilivi tractava sobre un segrest i una venjança, també amb traca final. Els alumnes de la Salle han abordat amb 'La Caiguda' les idees de suïcidi d'una noia que aconsegueix superar-les amb l'ajuda d'un psiquiatre i 'Lladruc' de l'Ermessenda ha estat un text amb un punt surrealista sobre un gos que s'empassa un anell de casament, una vacuna en fase de proves contra la covid i una conversió animal.

El director del festival Temporada Alta, Salvador Sunyer, ha remarcat que «el que menys importa és qui guanya o qui perd»: «L'objectiu és que als instituts hi arribin un seguit de coses com descobrir la gràcia d'escriure, que coneguin el món del teatre i que vegin com es pot convertir un text en una obra de teatre amb el treball amb els actors». Com a novetat d'aquesta edició, el centre guanyador serà amfitrió d'un espectacle que, per primera vegada, es representarà al pati d'un institut. Es tracta de La Partida de la cia. Vero Cendoya, una peça coreogràfica inclosa dins de la programació de l'activitat Temporada Alta a l'Aula del projecte A Tempo – Arts i Formació, que posa en diàleg dos mons antagònics com són el futbol i la dansa i reflexiona sobre els valors socials i els límits entre l'esport i l'espectacle.