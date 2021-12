El famós cantant mexicà Vicente Fernández va morir ahir als 81 anys després de diverses setmanes ingressat a l’hospital després d’una caiguda a casa seva, va confirmar la família a través d’una publicació a les xarxes socials. Fernández o «Chente», com era conegut, està considerat un símbol de la cultura hispanoamericana i un dels artistes més populars de Mèxic. La seva contribució a la música el va convertir en una figura global i representativa de la cultura ranxera durant més de cinc dècades. El seu treball li ha valgut dos premis Grammy, vuit premis Grammy Llatins, catorze premis Lo Nuestro i una estrella al passeig de la fama de Hollywood. L’abril del 2010 va assolir la xifra de 60 milions de còpies venudes a tot el món. El 16 d’abril del 2016 va realitzar el seu últim concert de comiat a l’estadi Azteca, on va cantar clàssics com El rey, Mujeres divinas o Por tu maldito amor.