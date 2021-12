El Circ de Nadal de Girona instal·larà una pista de gel de 900 m² al pavelló de Fontajau en la vuitena edició d'aquest esdeveniment. Aquesta serà la tercera vegada que el Circ de Nadal oferirà atraccions sobre gel, però els organitzadors han avançat que serà «l'espectacle més gran de la història», ja que hi haurà una orquestra en viu per primera vegada i la pista també serà més gran. El director del circ, Genís Matabosch, ha recordat que les 20 atraccions que hi haurà en les nou funcions del circ gironí formaran «un espectacle exclusiu» per al públic gironí. El Circ de Nadal de Girona comptarà amb la participació de 38 artistes de set països i es podrà veure entre el 25 i el 29 de desembre al pavelló de Fontajau de Girona.

El pavelló de Fontajau de Girona es convertirà per novena vegada en una pista de circ, en aquesta ocasió per acollir el Circ de Nadal. Aquest any els organitzadors transformaran la pista de bàsquet que hi ha habitualment en una gran pista de gel de 900 m². El director del circ, Genís Matabosch, ha detallat que en altres ocasions ja s'han fet atraccions sobre gel, però mai abans s'havia instal·lat una pista tan gran. El principal motiu és que alguns dels números que es veuran aquest Nadal necessiten un espai per agafar embranzida i entrar a una velocitat determinada a la pista. Per això la superfície que creixerà més de la pista és la que quedarà darrere de l'escenari.

Per altra banda, Matabosch ha avançat que aquest circ innovarà mundialment, ja que serà la primera vegada que un espectacle de circ sobre gel tindrà l'acompanyament d'una orquestra en directe. En aquesta ocasió, els artistes actuaran al ritme de la París Circus Orchestra, que habitualment actua durant les funcions del Festival Internacional del Circ de Girona. Matabosch ha detallat que la «complexitat» de la majoria d'espectacles sobre gel recau en la coreografia per això és tan complicat comptar amb un acompanyament musical en directe, per la variació del ritme. En aquesta vuitena edició del circ -la tercera que es fa sobre gel- hi actuaran 38 artistes de set països diferents (Rússia, Cuba, Vietnam, Bielorússia, Lituània, Eslovàquia i Xile). L'espectacle durarà al voltant de dues hores i no hi haurà pausa per evitar aglomeracions de gent en determinats espais. El director del circ ha recordat que el pavelló està ventilat i també hi haurà tres portes d'entrada i seran diferents de les quatre de sortida.

Algunes de les atraccions més esperades són les dels Giang Brothers, que tornaran a Girona després de batre el rècord Guiness baixant les escales de la catedral aguantant-se cap amb el cap. En aquesta ocasió, els germans no utilitzaran patins de gel, ja que el seu espectacle no es pot fer sobre gel. Tampoc els portaran Leosvel i Diosmani que faran un espectacle de màstil i són uns dels artistes amb més renom internacional. Les divuit atraccions restants que completen el programa sí que ho faran sobre gel. Al llarg de les dues hores es podrà veure artistes que salten a corda, malabars sobre patins, un nombre de xanques o també els pallassos Caluga, que trepitjaran el gel per divertir als espectadors.

Més d'11.000 entrades venudes

De moment, el Circ de Nadal de Girona ja ha venut més d'11.000 entrades i confien arribar a les 19.000 durant els pròxims dies. A més, els organitzadors destinen 400 localitats a famílies en situació vulnerable i que els serveis socials de l'Ajuntament de Girona distribueix. Aquest any, també es farà la iniciativa Circ Solidari. La campanya consisteix en el fet que des del Club Rotary de Girona es convenç a empreses del territori perquè comprin entrades pel circ i les donin a persones sense recursos. Les entrades van des dels 10 als 39 euros. L'espectacle del Circ de Nadal de Girona sobre gel es podrà veure entre el 25 i el 29 de desembre en nou funcions diferents. El director del festival, Genís Matabosch, ha insistit en el fet que l'espectacle està dissenyat «exclusivament» per aquestes nou funcions que es faran, ja que «no s'ha fet abans del 25 i no es farà després del 29 de desembre». En aquest sentit, el director ha recordat que cada any es dissenya un espectacle des de zero combinant diversos artistes, però que en cap cas aquesta programació s'exporta a altres circs.