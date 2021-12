L’Ajuntament de Girona, per la programació de les Fires de Sant Narcís; l’Orquestra Selvatana i el grup familiar El Pot Petit van ser reconeguts ahir als premis ARC, els guardons que entrega el sector de la música en directe.

Els professionals de la música en viu van destacar com a millor gira d’artista d’autoria pròpia la cantant Bad Gyal, mentre que el premi a la millor gira de grup de versions o tributs va ser per Los 80 Principales. El reconeixement a la millor gira d’orquestra o grup de ball va anar per l’Orquestra Selvatana i El Pot Petit es va endur el guardó a la millor gira per públic familiar. Pel que fa a la categoria a l’artista revelació, ha sigut per Rigoberta Bandini.

Els premis a les millors programacions musicals van ser per l’Auditori Municipal de Vilafranca del Penedès i la sala Barts de Barcelona Arts on Stage en el cas dels espais musicals o sala de concerts. La millor programació de festivals va ser pel Cruïlla i la de festa major, per les Fires de Sant Narcís de Girona.