El Festival Strenes celebrarà la seva desena edició amb una programació especial on destaquen noms com Jorge Drexler, Coque Malla, Els Pets, Els Catarres i el retorn de Delafé y las Flores Azules. A més, com a novetat, el Festival ha programat alguns concerts a Barcelona durant el mes de maig.

L'Strenes que tindrà lloc a Girona des del 26 de març fins a l'1 de maig, ha avançat part del cartell de la seva edició d'aniversari. La inauguració del festival anirà a càrrec del duet Delafé y las Flores Azules, que ahir va anunciar el seu retorn als escenaris per celebrar el seu vintè aniversari. Pel festival s'hi podran veure les estrenes de Jorge Drexler, que vindrà a presentar el seu últim treball, previst per la primavera; la banda pop-indie barcelonina Dorian, que farà ballar les escales de la Catedral amb les cançons del seu últim disc Rituales, o l'estrena d'Alegría, el nou àlbum de Sergio Dalma que presentarà el 2 d'abril a l'Auditori. A més, pels diferents escenaris de l'Strenes hi passaran noms tan coneguts com Els Pets, Els Catarres, Coque Malla, Marina Rosell, Blaumut, Ginestà, Agua Bendita, Lágrimas de Sangre, Macaco, León Benavente, Sau30, Suu, Doctor Prats, Habla de mi en presente i Magalí Sare. La resta d'artistes es presentaran en roda de premsa el febrer de l'any que ve. Programació STRENES 10è aniversari Dissabte 26 març 20:00 . DELAFÉ Y LAS FLORES AZULES . Auditori Divendres 01 abril 21:00 . COQUE MALLA. Auditori

22:30 . AGUA BENDITA . La Mirona Dissabte 02 abril 21:00 . SERGIO DALMA . Auditori

22:30 . GINESTÀ . La Mirona Divendres 08 abril 21:00 . BLAUMUT. Auditori

21:00 . MARINA ROSSELL . Teatre

22:30 . LEON BENAVENTE . La Mirona Dissabte 09 abril 21:00 . RAMON MIRABET. Teatre Divendres 22 abril 21:00 . MACACO . Teatre

21:00 . JORGE DREXLER. Auditori

22:00 . HABLA DE MI EN PRESENTE. La Mercè

22:30 . LAGRIMAS DE SANGRE . La Mirona Dissabte 23 abril 21:00 . ELS CATARRES. Auditori

21:00 . SAU 30. Teatre Divendres 29 abril 22:00 . DORIAN . Escales Catedral Dissabte 30 abril 21:00 . ELS PETS. Escales Catedral Diumenge 01 maig 19:00 . SUU. Escales Catedral Dijous 05 maig 20:30. DOCTOR PRATS. Sala Razzmatazz Dissabte 21 maig 20:30. MAGALÍ SARE. Petit Palau