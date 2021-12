La sala La Planeta de Girona acollirà 29 d’espectacles i més de seixanta funcions durant el primer semestre de l’any, amb una aposta clara pel talent emergent femení i una presència destacada de produccions professionals gironines, entre elles els darrers espectacles d’alguns dels noms més destacats de l’escena local, com Llàtzer Garcia, Clàudia Cedó o Ferran Joanmiquel. Com és habitual en la sala, els temes d’interès social, com la violència masclista, la memòria històrica o la migració tindran un paper predominant en la programació, que inclou propostes de teatre, dansa, música i espectacles familiars.

La programació arrencarà al gener amb El·lipsi, un espectacle del cicle Verbatim de teatre documental centrat en com es va viure l’esclat de la pandèmia en l’àmbit sanitari amb Ferran Joanmiquel a la direcció. Joanmiquel té encara dues propostes més al cartell d’enguany, les dues lligades a la figura de Frederica Montseny: la lectura dramatitzada de Dones que parlen i el monòleg Cent dies i cent vides, estrenat a Temporada Alta.

També dins el cicle Verbatim, la sala recupera Els àngels no tenen fills, amb què Clàudia Cedó aborda la maternitat de les persones amb diversitat funcional.

Llàtzer Garcia, un altre dels dramaturgs gironins més destacats, durà a La Planeta La meva violència, inspirat en Look back in anger de John Osborne.

En el cartell de l’any vinent també destaca Solitud a Stromboli, una conferència teatralitzada dirigida per Imma Colomer que busca els paral·lelismes entre la novel·la de Víctor Català i el film de Rossellini; Aquell carrer, del responsable d’Acorar, Toni Gomila; Per què balla en Jan Petit? de la companyia de Teatre de l’Aurora; El que no es diu, de Marília Samper o Speer, amb Pep Munné i Xavier Ripoll dirigits per Ramón Simó.

També hi ha previst el retorn de Ana y Serafín, inquilinos de la periferia, sobre la migració dels 60; Noucents, de Cascai Teatre; Fil de vida, dels mallorquins Iguana Teatre; dues propostes dirigides per Albert Arribas, Licaó. Apologia del desig i El jardí, o It don’t worry me, d’Atresbandes, premi de la crítica Noves Tendències 2021 i que serà a La Planeta en una col·laboració amb el Teatre Municipal.

Cicle Primerencs

Pel que fa al cicle Primerencs, dedicat al talent més jove, set de les vuit propostes són d’autoria femenina, amb espectacles com La setena cara del dau, vinculat a la companyia de dansa CobosMika; Anomalia y excepción (Maria Cambil) o Entre polièster, de la companyia Atzucac.

I ja en l’àmbit familiar, els més petits trobaran espectacles de companyies de la màxima solvència, com Campi qui pugui (La rateta) o Zum Zum Teatre (La gallina dels ous d’or).