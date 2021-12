El sector del llibre preveu tancar el 2021 com «el millor any» de l’última dècada pel que fa a vendes, segons el president del Gremi d’Editors de Catalunya, Patrici Tixis. En el seu balanç de la situació del sector editorial, els editors constaten un creixement global dels llibres de ficció, no ficció i de literatura infantil i juvenil, de manera que el 2021 superarà en un 15% els nivells de vendes del 2019. Tixis també destaca la bona recuperació de les llibreries de proximitat, l’augment de vendes de còmic i el «pas endavant» dels audiollibres.

La radiografia del sector constata un creixement «mai vist» del llibre en català amb dues particularitats, segons Tixis. D’una banda, el comerç electrònic es troba «menys desenvolupat». Per l’altra, s’ha detectat un descens en la venda de llibres de no-ficció, que s’atribueix al fet que en els últims anys hi havia «molta presència» de llibres relacionats amb la política i el procés i el 2021 això no ha estat així.

El sector del llibre és la primera indústria cultural de Catalunya, amb un volum de facturació al voltant dels 1.200 milions d’euros, que dona feina de forma directa i indirecta a més de 25.000 persones. Així mateix, Tixis apunta que el 52% de la producció editorial de tot l’estat es fa a Catalunya.