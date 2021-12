La Catedral de Girona acollirà dilluns (18.30) un concert de nadales a càrrec de l’organista Pau Riuró i els grups de cant coral de l’Escola Municipal de Música organitzat per l’Adac, l’Ateneu d’Acció Cultural de Girona, dins el projecte Acabem l’orgue de la Catedral de Girona. A l’orgue de la seu li falten els tubs canonges, que no sonen però que ajuden a identificar com un orgue la caixa de fusta que conté els tubs sonors, i que no es van posar per les penúries econòmiques després de la guerra.

Setanta-cinc anys després de la seva construcció, l’ADAC ha engegat un projecte per dignificar l’instrument amb la instal·lació dels tubs canonges amb una campanya de subscripció popular, amb aportacions de particulars i d’institucions públiques i privades. El cicle de concerts es realitza amb el suport del Capítol de la Catedral i el patrocini del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació. N’hi ha previstos vuit, un cada mes, amb quatre fets per organistes de diversos indrets de Catalunya i quatre més de promoció educativa en col·laboració amb algunes escoles de música locals. Després d’un primer concert al novembre amb Berenguer de Montserrat, organista de la basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès, dilluns arriba el de nadales i hi ha previstos sis recitals més fins el mes de juny.