Es pot perdonar o no un crim d’amor? Això es pregunta a «(Im)perdonable crim d’amor», Cristina Simon (Cabanes, 1972), advocada i mediadora d’ofici. L’autora va presentar aquesta seva segona novel·la ahir a Figueres i ho farà divendres a la Casa de Cultura de Girona

Escriu com experta en crims o com experta en amors?

No sóc cap experta en crims. De fet, no em considero experta en res. Menys encara en Dret Penal.

Tampoc en amors?

No, experimentada com a molt. En realitat aquest llibre és una gran història d’amor. O diverses, perquè cada personatge té la seva. Amor en tots els sentits, perquè l’amor pot ser de parella, filial, d’amistat... El que hi ha en el llibre és molta vida meva, s’hi reflecteix la meva manera de mirar la vida.

Ho perdona tot?

Mmm, per mi, el perdó és l’estat més evolucionat de l’ésser humà. No parlo del perdó religiós. Si ets capaç de perdonar, vol dir que has fet un treball interior molt important. Primer t’has perdonat a tu mateix. Perdonar no significa justificar-ho tot, perdonar és mirar amb compassió.

No m’ha contestat...

No sé si ho perdono tot, però perdono molt més que abans.

Alguns diuen «Ni oblit ni perdó».

Bé, és una frase en un context molt determinat. Tot depèn del context, sempre.

És veritat que les dones no obliden mai cap ofensa?

He, he, és fals. No crec en els estereotips. Les dones recorden igual que els homes. Potser és que la selecció que fem en la memòria és diferent entre homes i dones.

Amor i odi es confonen?

Sovint. Perquè no pots odiar a qui ignores, o sigui que darrere de qualsevol odi hi ha sempre una part d’amor. Hem d’anar amb compte de no passar la fina línia que els separa.

Estimar és patir?

No sempre. Ara bé, estimar implica que et costarà perdre la persona estimada. Pateixes per la possibilitat e perdre aquella persona, que pot ser la parella però també un fill. En aquest sentit, és patir. Però estimar no ha de significar per força viure amb patiment.

Estimar és ferir?

Va lligat, sí, ja que només fereixes a la persona que estimes. Una persona per a qui ets indiferent, no et fereix.

És indulgent amb els crims d’amor?

No sóc indulgent, però me’ls miro amb més compassió. Com a mínim tenen un «bon motiu», dit sigui entre cometes.

Miri que la majoria de crims passionals tenen l’amor com a motivació...

Això no és amor, sinó instint de possessió. No és el mateix, i és molt perniciós. Precisament en la portada del llibre he volgut que aparegués una nena, perquè ningú pensés en crims passionals

Encara que algú digui que marta per amor?

No és amor, és instint de possessió. No en dic ni tan sols crim masclista, perquè també el poden cometre les dones.

L’amor tot ho pot, bo o dolent?

Els anys de vida m’han fet entendre una cosa: l’amor no ho pot tot.

Està enfonsant la il·lusió de milions de persones que sempre han cregut que l’amor tot ho pot.

Doncs jo crec que no. I està bé que sigui així. Anar-te’n també és una opció. Li confesso una cosa: vaig estar a punt de titular el llibre «L’amor no ho pot tot».

Que en prenguin nota romàntics irredempts.

Però sense l’amor tampoc no podríem viure.