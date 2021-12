Els escriptors Paolo Cognetti i Francesc Serés se sumen al MOT 2022 i formaran part del cartell d'autors del festival literari. Nascut a Milà, Cognetti ha publicat tant relats com novel·les i és conegut pel fenomen literari 'Les vuit muntanyes', que li va valer el premi Sterga el 2017. Per la seva banda, l'escriptor i columnista de Saidí (Baix Cinca) és autor d'una extensa obra literària. Francesc Serés ha rebut el Premi Nacional de Literatura i el Ciutat de Barcelona per 'La pell de la frontera' i, més recentment, el Proa de Novel·la i el Llibreter per 'La casa de foc'. Durant quatre mesos, va ser director de l'Institut Ramon Llull. El MOT 2022, que se celebrarà a cavall d'Olot i Girona, s'endinsarà en el món rural des de la literatura.

La vuitena edició del certamen tindrà lloc entre el 17 i el 26 de març a Olot i a Girona, i s'endinsarà en el món rural des de la literatura de la mà de les comissàries Maria Bohigas Sales i Roser Vernet Anguera. Amb el lema 'Al camp', el MOT 2022 vol emfatitzar de quina manera i des d'on es fa literatura sobre el món rural. Durant dues setmanes consecutives, s'oferiran diverses converses i activitats literàries en què participaran una quarantena d'autores o autors convidats, tant de l'àmbit català, com espanyol i internacional. Els primers noms confirmats de l'escena internacional són Selva Almada, Paolo Cognetti i Fernanda Melchor. I de la catalana i estatal destaquen Xuan Bello, Anna Ballbona, Raül Garrigasait, Mercè Ibarz, Toni Sala, Francesc Serés i María Sánchez. Organitzat conjuntament pels ajuntaments de Girona i Olot, el MOT té el suport de la Diputació de Girona i del Departament de Cultura. A més, el festival també estableix vincles amb altres institucions públiques i privades del territori.