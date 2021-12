El Teatre Municipal de Girona estrena aquest gener una programació innovadora i transgressora amb l'objectiu d'obrir-se a nous públics. La nova directora de l'equipament, Elena Carmona, ha defensat les propostes diferenciades d'altres teatres com el de Salt o Bescanó per oferir una oferta "complementària" al que ja hi ha en aquests espais. Els espectacles es divideixen en cinc línies diferents en funció del tipus de teatre. En total hi haurà 38 propostes, la majoria d'elles catalanes. En destaca 'Volta de full' de la companyia nyamnyam que farà en col·laboració amb els veïns de Sant Narcís. La idea d'aquesta projecte és acostar a la ciutadania els processos creatius de les companyies.