Bruce Springsteen ha venut els drets de tota la seva música a Sony Music Entertainment en el que podria ser la transacció més important mai realitzada sobre el treball d’un únic artista, segons el ‘New York Times’. No hi ha hagut cap anunci públic sobre la compravenda, que s’hauria tancat en les últimes setmanes. Tampoc es coneixen els detalls de l’acord, però, segons les fonts, el preu total podria superar els 500 milions de dòlars.

Els representants de la firma i l’artista no han fet comentaris sobre la venda, que va ser publicada inicialment per ‘Billboard’. La transacció, sobre la qual feia setmanes que circulaven rumors en els cercles de la indústria musical, inclouria tant l’obra gravada de Springsteen com el seu treball com a compositor de cançons. Amb l’operació, Sony adquiriria la propietat de la col·lecció completa de clàssics de ‘The Boss’, com ‘Born to run’, ‘Born in the U.S.A.’ i ‘Blinded by the light’.

És el més recent i important macroacord en el que han sigut un parell d’anys frenètics, en els quals inversors, grans companyies de la indústria de la música i firmes privades –atretes per l’auge de l’‘streaming’ i la promesa d’uns beneficis per la música creixents en els pròxims anys– han gastat centenars de milions de dòlars a comprar els catàlegs de diversos artistes. Bob Dylan, Paul Simon, Stevie Nicks, Shakira, Neil Young i moltes altres estrelles han venut la seva obra per preus que han arribat als centenars de milions. L’acord de Dylan amb Universal de l’any passat, que únicament incloïa el seu treball com a escriptor de cançons, es va calcular per sobre dels 300 milions.

En una reunió d’inversors de Sony al maig, Rob Stinger, cap executiu de Sony Music, va assegurar que la companyia havia gastat 14.000 milions d’euros en adquisicions en els sis mesos anteriors, un període que incloïa el tracte amb Simon i altres amb companyies senceres, com AWAL, que proporciona serveis a artistes independents.

Springsteen, de 72 anys, ha estat associat amb Columbia Records, que forma part de Sony Music, durant la totalitat de la seva carrera musical, que abasta cinc dècades, sempre controlant els drets de les seves gravacions. També és propietari del ‘copyright’ de les seves composicions i, bàsicament, actua com el seu propi segell musical, tot i que des del 2017 el seu treball com a escriptor de cançons està administrat per Universal.