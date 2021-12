L’Esbart Ciutat Comtal dirigit per M. Teresa Agustí presentarà aquest diumenge a les sis a la Gorga de Palamós l’espectacle Re-creació, que entre d’altres coreografies de dansa tradicional inclou Coses de Palamós amb música del compositor empordanès Marc Timón.

L’espectacle, que arriba organitzat per l’Agrupació Sardanista Costa Brava, està plantejat com una composició poètica en el qual emanen els sentiments a través de la dansa. Re-creació és el resultat d’anys, de l’evolució de la vida i el treball del grup amb una proposta artística variada i original on es barregen coreografies clàssiques amb altres de més actuals, segons destaquen des de l’organització.

L’espectacle servirà també per presentar per primer cop a la vila la coreografia de Coses de Palamós, estrenat per l’esbart al Mercat de les Flors de Barcelona el 2016.