El Teatre Municipal de Girona estrena una nova etapa, amb el relleu en la direcció, que busca sortir de l’edifici i obrir-se a altres llenguatges més enllà del teatral per acostar-se a nous públics. La nova directora d’Arts Escèniques de Girona, Elena Carmona, debuta amb un cartell que inclou 38 propostes entre espectacles de teatre, dansa, arts vives, òpera o circ, amb clara presència de creadors locals com el col·lectiu Nyamnyam, Societat Doctor Alonso o Xavier Bobés i la voluntat de fer més fluïda la relació entre els espectadors i els artistes.

Carmona defensa que des del Teatre Municipal s’ha d’oferir una programació diferenciada i «complementària» a la que es pot trobar en altres escenaris, com els teatres de Salt o Bescanó. En aquest sentit, explica que ha volgut «arriscar» per acostar-se a un públic que no és l’habitual del Municipal «mirant més cap a la contemporaneïtat» i «donant una continuïtat a la diversitat de públics» que hi ha al festival Temporada Alta. Per Carmona, com a equipament públic, el Municipal ha d’assumir els riscos de tirar endavant projectes més innovadors.

La programació es divideix en cinc grans itineraris, pensats per els amants del teatre més convencional -amb espectales com Animal Negre Tristesa de Julio Manrique; La batalla de los ausentes de La Zaranda o El hombre almohada, un dels èxits de la temporada passada a Madrid-; del teatre document -que inclou 23F. Anatomia d’un instant, l’adaptació d’Àlex Rigola del llibre de Javier Cercas, o N.E.V.E.R.M.O.R.E, de la prestigiosa companyia gallega Chévere- o les propostes més visuals, amb títols com Oskara, de Kukai Dantza amb Marcos Morau de La Veronal o el músic Rodrigo Cuevas. En aquest apartat la companyia Escarlata s’associarà amb el Municipal amb dues propostes, una de les quals és un Sopar de pedres per a un centenar d’espectadors.

El quart eix és el cicle Paranormals, en què espectacles més eclèctics sortiran del Municipal per instal·lar-se a La Mercè o La Planeta. S’ha fet amb la col·laboració de dos joves vinculats al Galliner i l’Eram i inclou espectacles com It don’t worry me o Spiritual Boyfriends de Núria Guiu.

Finalment, el darrer inclou espectacles familiars de grans companyies com Animal Religion, Agrupación Señor Serrano o Voël.

Mediació amb els barris

Un dels projectes més destacats de la temporada és La volta de full, una proposta que els Nyamnyam crearan amb els veïns del barri de Sant Narcís, amb qui conviuran durant tres mesos. El resultat d’aquest treball es veurà en un espectacle a finals de maig. I és que els projectes de mediació amb els barris és una de les branques del projecte de Carmona, que vol acostar als ciutadans el procés creatiu que segueixen les companyies.