La música de Sílvia Pérez Cruz, espectacles com Mare de sucre o Història d’un senglar i l’exposició Pere Portabella. Art i vida són algunes de les propostes que marcaran la nova temporada cultural a Figueres, mentre que a Olot el protagonisme se l’endurà el col·lectiu Nyamnyam. Algunes de les grans produccions teatrals catalanes del moment, com Europa Bull o Les irresponsables, seran a les dues ciutats.

La programació d’arts escèniques i musicals a Figueres inclou una seixantena de propostes entre les activitats vinculades al mateix ajuntament i les organitzades per altres entitats.

En música, destaquen els concerts de Rodrigo Cuevas o Sílvia Pérez Cruz; la primera producció de l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya, Trencadís; Tarta Relena o el grup Elefantes.

El Teatre El Jardí acollirà espectacles com el premiat monòleg Història d’un senglar; 23F. Anatomia d’un instant, d’Àlex Rigola; La vida pornogràfica, escrita pel figuerenc Carles Mallol o Confitura de codony, l’estrena del nou espectacle dels empordanesos La Llarga. Jaleiu, de Guillem Albà; Mare de sucre, de la banyolina Clàudia Cedó o Cent dies i cent vides de Ferran Joanmiquel són altres propostes teatrals que passaran per Figueres.

Pel que fa a la dansa i el circ, hi ha programada la companyia francesa La Barque Acide, que presenta The end is night, mentre que en dansa es veurà el retorn del Ballet de Barcelona o La bella dorment interpretada pel Russian Classical Ballet.

I ja en el marc dels muntatges familiars, hi ha previstosLa motxilla de l’Ada de Teatre al Detall; l’ultima proposta de El Pot Petit o Soc una nou de Zum Zum Teatre.

Pel que fa a la programació d’art, destaca especialment Pere Portabella. Art i Vida, una mostra presenta una part de les obres que el cineasta ha anat adquirint al llarg de la seva vida. Inclou peces de Picassó, Miró o Tàpies i són fruit de la relació personal i d’amistat que va tenir amb tots ells.

A Olot, univers Nyamnaym

Olot s’endinsarà en l’univers del col·lectiu Nyamnyam, afincat a la Garrotxa, amb dos espectacles inclosos dins els LAP, les propostes dedicades a l’escena contemporània. Es tracta d’Inert?, que explora la relació que tenim amb els objectes quotidians i materials sense vida; i Carboni 14, una proposta a mig camí entre la instal·lació, l’espectacle o l’espai de jocs per descobrir històries a partir del que s’amaga als magatzems del Teatre Principal.

Travy, amb Oriol i Quimet Pla; el musical La filla del mar basat en el clàssic d’Àngel Guimerà o 53 diumenges, amb Pere Arquillué, són algunes de les propostes de la programació d’arts escèniques d’aquesta temporada a Olot, que girarà al voltant de temes com el canvi climàtic, la diversitat de gènere, la construcció de les identitats comunes, el feminisme o la memòria històrica.

Pel que fa a la temporada musical, començarà el 8 de gener amb el tradicional Concert de Nadal i acabarà el 19 de juny amb la celebració del Dia de la Música. Entremig s’hi podran escoltar artistes com Caïm Riba, Lídia Pujol, Clara Peya o Volosi, un quintet de corda polonès de reconeixement mundial o Levon Avagyan, guanyador del prestigiós concurs Maria Canals. Pel que fa al Jazz Olot comptaràamb noms com Marco Mezquida, Momi Maiga quartet i Xan Campos trio.

També s’han organitzat diversos recitals poètics protagonitzats per actors com Alberto San Juan o Jordi Boixaderas i el Museu de la Garrotxa acollira l’exposició L’Escola d’Olot. Una fake news amb 150 anys d’història i una mostracentrada en la faràndula històrica d’Olot.