Començar, amb Mar Ulldemolins i David Verdaguer; Laika, una de les darreres perles del teatre familiar i Travy, amb Oriol i Quimet Pla, seran alguns dels espectacles que passaran per la nova temporada del teatre de Bescanó. El programa inclou catorze propostes, quatre de les quals són familiars, un tipus d'espectacle que l'equipament ha volgut potenciar, fixant-se en algunes de les millors peces del gènere.

Així, s'hi podrà veure Una dent sota el coixí, de la companyia gironina Poca Cosa Teatre i amb text de la dramaturga Cristina Clemente; Camí a l'escola, amb què els Campi Qui Pugui es van endur el premi de la Crítica 2020; Laika, dels Xirriquiteula Teatre, una peça sense text que, entre altres guardons, es va endur el Max al Millor Espectacle Infantil; i Hamelí, dels Xip Xap Teatre.

En l'apartat d'arts escèniques, l'humor tindrà un pes destacat, amb espectacles com Ni rastre d'allò que vam ser, de Fel Faixedas i Carles Xuriguera; Començar, amb Mar Ulldemolins i David Verdaguer o Travy, que reuneix en escena tota la familia Pla-Solina. També en teatre, però més lluny de l'humor, hi ha prevista Nua, una producció de la sala Flyhard dirigida per Marta Aran sobre els trastorns alimentaris.

Pel que fa a la programació musical, arrencarà amb un concert de Sara Roy en col·laboració amb Miki Núñez i Cesc i inclourà el tribut Abba The New Experience i El concert impossible, un recital en què el pianista Kitflus -arranjador i músic de Joan Manuel Serrat i el guitarrista Jordi Armengol -productor i músic de Lluís Llach- interpretaran alguns dels millors temes d'ambdós cantautors amb la col·laboració de Laia Indika i Juanma Sánchez.

El teatre de Bescanó, a més, té preparat un concert sorpresa per l'1 de maig, que anunciarà a principis del 2022, però dels quals ja ha avançat alguna pista: canten en català, publicaran disc el 2022 i ja han actuat al Bescanó anteriorment.

La venda anticipada d'entrades en línia s'obre aquest dijous, a la mateixa pàgina web d'El Teatre.