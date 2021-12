El monstre Primavera Sound en dues dades de l’organització: el 2019, darrera edició de la mostra musical a causa de la pandèmia, el festival va atreure 220.000 persones i va tenir un impacte econòmic a Barcelona de 120 milions d’euros. Ja no dada, sinó previsió: el 2022, amb una edició de doble cap de setmana, del 2 al 12 de juny, la cita espera que aquest impacte per a la capital catalana pugi a 300 milions d’euros. El problema és el 2023 i d’ara endavant. Primavera Sound vol consolidar el format expandit de 10 dies i l’Ajuntament de Barcelona el té en estudi i negocia amb l’empresa. Les negociacions es van encabritar ahir arran de les declaracions de Gabi Ruiz, un dels directors del Primavera Sound, a La Vanguardia. Bàsicament: «Si l’ajuntament no vol el nostre model de festival, marxem». Jordi Martí, regidor de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona, ​​va sortir al pas de l’amenaça de Ruiz. Tot i utilitzar un to conciliador i ressaltar que Barcelona i el Primavera Sound són «una història d’èxit», Martí va assenyalar que «no es pot treballar amb ultimàtums», així entén les declaracions de Ruiz.

Cop de puny intempestiu

El regidor va puntualitzar que per a l’edició del 2022 del Primavera Sound es va arribar a l’acord que la cita se celebrés del 2 al 12 de juny, dos caps de setmana inclosos, perquè el consistori era conscient de la «patacada» que el covid ​​ha suposat per la mostra musical. Tot i això, segons Martí, es tracta d’«un engranatge de gran complexitat que necessita ajustaments per no generar perjudicis als veïns del Fòrum i de Barcelona», per la qual cosa s’està negociant amb el Primavera l’extensió al 2023 del format de dos caps de setmana. Hi ha assumptes de mobilitat, seguretat, neteja i retorn social a la ciutat damunt la taula. Una taula sobre la qual segons el parer del consistori Ruiz va donar un cop de puny intempestiu. L’ajuntament ha aportat 832.000 en subvencions al Primavera entre el 2016 i el 2021, segons fonts municipals. Martí es va mostrar «convençut» que es trobaran solucions perquè la relació pugui continuar «molts anys».

El regidor comprèn que el negoci global de la música en directe és «complicat», amb pugnes pels «grans artistes i els grans patrocinadors», però va emplaçar el Primavera a parlar-ho «de manera pausada» i no amb «efusivitats».

Martí va treure pit: «Aquesta ciutat és exigent perquè aporta molt als festivals, de la mateixa manera que els festivals aporten molt a la ciutat». Pel regidor és inimaginable el Primavera Sound fora de Barcelona, perquè la capital catalana forma part de la seva personalitat artística. «La gràcia dels nostres grans festivals [Sónar, Primavera Sound i més recentment Cruïlla] és que estan dins del teixit urbà, entrellaçats amb la ciutat, i això requereix esforços per tot arreu. No és un festival caigut del cel sinó un nascut del teixit local». L’altre gran festival del Fòrum, el Cruïlla, manifesta tenir un contacte fluid amb l’Ajuntament de Barcelona, ​​explica a aquest diari el seu director, Jordi Herreruela.

El Primavera Sound, segons paraules de Gabi Ruiz, afirma que l’ajuntament els ha multiplicat per 17 el lloguer del Fòrum per al 2022. Segons fonts municipals, el lloguer de l’espai el 2019 va ser de 83.000 euros per a cada dia, i el del 2022 s’està negociant. El Primavera Sound es reafirma que per al 2022 se’ls ha plantejat multiplicar per 17 aquesta quantitat. Total: 1.411.000 euros.