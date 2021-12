estrena amb cues. Una de les estrenes més esperades d’aquest Nadal, la tercera entrega de la saga d’Spider-Man protagonitzada per Tom Holland, va arrencar ahir amb força als cinemes. En una temporada complicada pel sector, que arrossega l’impacte de la pandèmia, Spider-Man: No way home ha tornat a dur els espectadors a les sales. Un exemple n’éren els Ocine de Girona, que dies abans de l’estrena ja tenien venudes una part important de les entrades per a les sessions d’ahir, especialment les de la sala on es projecta en ATMOS, és a dir, amb so immersiu.