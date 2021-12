El festival Temporada Alta ha tancat aquesta setmana la 30a edició amb 45.947 espectadors repartits en les 211 funcions. Això implica una ocupació del 86,63%. El director del festival, Salvador Sunyer, s'ha mostrat satisfet amb el públic i ha recordat que el festival va començar amb un aforament del 70% i amb la millora de les dades sanitàries van poder augmentar-lo fins al 100% dels patis de butaques.

Sunyer ha més ha remarcat la qualitat dels espectacles produïts pel festival aquesta edició. En aquest cas, hi ha tres espectacles de producció pròpia ('L'oncle Vania', 'El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc' i 'I només jo vaig escapar-ne'), el director ha destacat la qualitat de les produccions.

La final de l'onzè Torneig de Dramatúrgia Catalana va posar el punt i final a la 30a edició del festival Temporada Alta. En aquesta edició hi han passat 45.947 espectadors presencials, un 86,63% de totes les cadires disponibles. El director del festival ha recordat que les primeres setmanes del certamen escènic les restriccions sanitàries encara fixaven un 70% de l'aforament. Això fa que la xifra final sigui menor que en d'altres edicions.

Malgrat tot, el festival ha aconseguit la ocupació al 100% en deu espectacles. Es tracta de 'Sonoma', 'Söns', 'Les irresponsables', 'Bros', el concert de Rigoberta Bandini, 'Els àngels no tenen fills', la final del Torneig de Dramatúrgia, 'Canto jo i la muntanya balla' i 'Història d'un senglar'.

A banda de les 45.947 persones de públic físic, el festival també ha tingut 6.582 espectadors a distància. El director del festival, Salvador Sunyer, s'ha mostrat satisfet amb aquesta xifra tot i que ha detallat que és menor que l'any passat perquè han detectat que la gent prefereix veure muntatges teatrals en directe, mentre que la programació a distància atrau públic que vol veure nous formats.

En total, el festival ha tingut 57.622 persones de públic, ja que també han comptat amb 2.837 infants que han participat en el projecte A tempo i 2.256 persones han assistit a activitats complementàries del certamen.

Recuperació dels ingressos de taquilla

Sunyer s'ha mostrat satisfet amb aquesta xifra i ha avançat que els ingressos de la venda d'entrades (que suposa un 22,9% del pressupost global del festival) equival a la xifra de nivells prepandèmics. En aquest sentit, Sunyer ha afirmat que malgrat que tenien la pretensió d'arribar a un equilibri entre ingressos de subvencions, mecenes privats i venda d'entrades, "el marge de millora" en taquillatge és curt.

El motiu és que en molts dels espectacles ja s'ha assolit la màxima ocupació i per això difícilment es pot augmentar aquesta línia d'ingressos. La única alternativa que tindria el festival és "pujar preus" però el director ja ho ha descartat perquè creu que son "prou alts" en determinades zones amb bona visibilitat, com ara la platea del Teatre Municipal de Girona.

Qualitat en les produccions pròpies

Sobre les produccions pròpies, Salvador Sunyer ha assegurat que estan satisfets de la qualitat que han tingut sobre l'escenari. Aquest any, el festival ha produït tres espectacles i n'ha coproduït 23 més. En les tres produccions pròpies ('L'oncle Vania', 'El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc' i 'I només jo vaig escapar-ne') el director creu que son "muntatges bons o molt bons" i ha augurat que tindran molta projecció en l'escena catalana i espanyola properament.

De fet, 'L'oncle Vania' va ser l'espectacle inaugural i ara mateix es pot veure al Teatre Lliure de Barcelona. Pel que fa a 'I només jo vaig escapar-ne', Sunyer ha avançat que preveu que arribi a Barcelona aviat amb aquest repartiment de quatre actrius i una adaptació d'un text contemporani "molt difícil".

2022: una edició més potent i fora de Girona

El director del festival Temporada Alta ha avançat que de cara al 2022 es preveu que hi hagi un festival "més potent encara" que l'actual. A més, la falta d'espais amb un aforament elevat podria portar al Temporada Alta a fer alguna funció fora de les comarques gironines. Salvador Sunyer no ha volgut avançar més en aquesta línia perquè "encara no hi ha res tancat" però sí que ha reiterat a les administracions la seva demanda de tenir un teatre nou a Girona que permeti portar-hi espectacles amb un major aforament.

El vicealcalde de Girona, Quim Ayats, ha avançat que l'Ajuntament de Girona està concentrat actualment en l'impuls de la nova etapa del Teatre Municipal de Girona i la finalització de la remodelació del cinema Modern. En aquest sentit, Sunyer ha felicitat la nova direcció d'aquest equipament i s'ha ofert a fer col·laboracions en un futur que permetin garantir "la continuïtat" del festival més enllà de la programació de tardor.

El director del Temporada Alta també ha fet una crida a la resta d'equipaments municipals perquè facin una aposta per la producció conjunta i local i que no es limitin a ser altaveus de l'escena dramatúrgica catalana. Per aconseguir-ho, el director creu que és bàsic dotar de més pressupost els teatres.