Llagostera mostra des d’aquest cap de setmana l’exposició Una col·lecció trobada del pintor local Emili Vilà (Llagostera, 1887- 1967). Es tracta d’una part de l’obra del pintor català recentment adquirida per l’Ajuntament de Llagostera. Segons les comissàries de l’exposició, Gemma Edo i Anna Ventura, lluny del Vilà més reconegut com a cartellista, la mostra redescobreix una faceta de l’artista amb una producció centrada en els seus espais vitals on predominen la recreació de la tècnica de la pintura, juntament amb el retrat i les obres de caràcter costumista.

La mostra, que es pot visitar al local social de la Caixa de Llagostera fins al 9 de gener, dóna també a conèixer els treballs de conservació-restauració que ha iniciat l’Ajuntament per recuperar la seva llegibilitat original. L’exposició està oberta els caps de setmana i festius d’11 a 13 hores. El llegat d’Emili Vilà Emili Vilà va ser un dels il·lustradors més destacats de la dècada dels anys vint a França, en un moment en què França era el centre artístic del món. Va rebre la condecoració francesa de cavaller de la Legió d’Honor i el guardó de la creu de l’artista francès. Per tal de mantenir el llegat de l’artista, l’Ajuntament de Llagostera va formalitzar a finals de l’any passat la compra de 42 obres (15 olis i 27 papers) del pintor llagosterenc a un particular per valor de 15.000 euros. De Vilà en destaquen els seus cartells publicitaris encarregats per a marques com Gaumont, Paramount, Fox, entre d’altres, alguns dels quals es conserven i es poden visitar al Museu Vilà de Llagostera.