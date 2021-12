L’arquitecte britànic Richard George Rogers va morir dissabte als 88 anys, segons va informar ahir el seu fill Roo Rogers, sense que hagin transcendit més detalls sobre la causa de la seva defunció. Rogers va ser creador d’icones com el museu Pompidou de París i la terminal T-4 de l’aeroport de Barajas, aquesta última en col·laboració amb l’estudi madrileny Antonio Lamela. A més, va ser responsable del desenvolupament urbà del sud de Londres. Era membre de la Cambra dels Lords britànics des de 1997 i l’any 2007 va rebre el prestigiós Premi Pritzker d’arquitectura.

Nascut el 23 de juliol de 1933 a la ciutat italiana de Florència, va passar a Itàlia només cinc anys de la seva infància, fins que els seus familiars es van traslladar a Londres. Rogers va estudiar a l’«Architectural Association School of Architecture», l’escola d’arquitectura més antiga del Regne Unit, i després va ampliar la seva formació a la Universitat de Yale (als Estats Units), on va conèixer al seu coetani, Norman Foster, amb qui va establir una estreta amistat.

Defensor del potencial de la ciutat com a catalitzador del canvi social, l’arquitecte britànic considerava l’arquitectura com una eina per al desenvolupament urbanístic i també una qüestió política. Defensava com a única fórmula de ciutat sostenible la ciutat compacta, que ha marcat fites en la història de l’arquitectura contemporània. La seva defensa del rendiment energètic sostenible ha deixat empremta en la professió.