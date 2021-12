La segona sala del cinema Truffaut, que permetrà completar i potenciar l’oferta de l’equipament, ha quedat ajornada fins el primer trimetres de 2022. Tot i que inicialment es preveia que entrés en funcionament l’octubre passat, la lentitud de la burocràcia a l’hora d’equipar el nou espai en retardaran la seva posada en funcionament. La sala ocupa l’espai de l’antic vestíbul del Truffaut i s’ha construït aprofitant la reforma integral de tot l’edifici del Modern. Quan estigui disponible permetrà fer realitat una demanda històrica del Col·lectiu de Crítics de cinema de Girona, gestors de l’equipament, que amb una sala única han de fer mans i mànigues per encabir la programació habitual, més les múltiples activitats paral·leles que generen, o els cicles de la Filmoteca o que programen d’altres entitats. Temporada Alta, per exemple, ara que arriba a la recta final, hi ha dut diverses projeccions.

El Truffaut, que ha fet 21 anys aquesta tardor, disposarà d’aquesta manera durant el primer trimestre de l’any que de les dues sales llargament reivindicades des que l’any 2000 el cinema es reinaugurava a l’edici del Modern, on el projecte havia nascut a l’antiga sala B. Després de dos anys fent les projeccions habituals als Albèniz Plaça per les obres de reforma de tot l’edifici, el Truffaut, que té unes 150 butaques, va tornar a casa el juliol passat, i ara el següent pas serà obrir la segona sala, que en disposarà d’una vuitantena. Mentretant el projecte de centre cultural que l’Ajuntament planteja al Modern resta a l’espera de completar les obres amb la coberta i l’adequació definitiva de l’antiga sala A. Després de tots aquests anys el cinema Truffaut ha consolidat de totes totes un públic fidel. A l’any hi passen uns 30.000 espectadors, una xifra que els seus responsables valoren de manera molt positiva en uns temps no gaire reixits pel sector, sobretot amb l’esclat de la pandèmia. Aquesta setmana s’hi projecta Sis dies corrents i Qué hicimos mal?, però també s’hi fa el Festival Acocollona’t, el Petit Truffaut, la Filmoteca i el cicle Cinema i Solidaritat.