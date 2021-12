El gironí Francesc Duch acaba de publicar el seu segon llibre, el recull de relats El vol de l’Alícia i altres contes, editat per Viena Edicions. Amb aquest conjunt de cinc relats, Duch es va endur un dels Premis Literaris Ciutat de Badalona d’entre les 119 obres que s’hi havien presentat.

Amb el 30è Premi Ciutat de Badalona de Narrativa - 34è Premi Països Catalans-Solstici d’Estiu, ha vist publicada l’obra, que agrupa cinc relats llargs que «tenen en comú el neguit que desperten en el lector des del primer moment» i «la tensió i la necessitat d’arribar al final del conte per conèixer el desenllaç d’unes històries predominantment fosques» marcades per sentiments com la necessitat d’un canvi vital, la culpa o la vergonya.

El jurat del premi va destacar l’«excel·lent nivell d’escriptura» i la coherència interna de tots els contes, que tenen un punt de suspens catastròfic que manté el lector a l’expectativa, proporcionant escenes que et queden al cap per sempre més».

Nascut a Girona l’any 1987 i crescut entre la capital i Sarrià de Ter, Francesc Duch es dedica a la fisioteràpia, però ha realitzat diversos cursos d’escriptura i anàlisi de guió. Després de viure a París i a Mont-real, ara torna a ser a Girona.

L’any 2018, quan vivia al Canadà, va guanyar el premi 7 Lletres amb Altres mares, un altre recull de relats que va sortir publicat amb Pagès Edicions.

Aquest estiu passat, a més, va rebre el premi de Narrativa Ribera d’Ebre amb Joana, el seu debut en la novel·la. Està previst que Joana arribi a les llibreries l’estiu vinent de la mà de Cossentània Edicions.