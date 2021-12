La gironina Adriana Recasens ha format part de la nova campanya arqueològica al jaciment egipci d’Oxirrinc. Un jaciment que va ser descobert per un membre de l’exèrcit napoleònic, i que encara continua aportant valuoses troballes

Quantes vegades ha somiat ser Howard Carter?

Quin arqueòleg o egiptòleg no ha somiat en fer un descobriment com el de Howard Carter? Ell va descobrir la tomba intacta de Tutankamon. Si li he de ser sincera, jo vull ser arqueòloga des que a set anys vaig veure la pel·lícula «La Mòmia». Però suposo que també hi té molt a veure el fet que la meva mare sigui una apassionada de la Història i d’Egipte, fins i tot va posar el nom de Nil al meu germà.

Indiana Jones fa que la gent tingui una idea equivocada de l’arqueologia?

Les pel·lícules d’Indiana Jones m’encanten! Ara bé, sí que donen una idea equivocada de l’arqueologia. Si hagués de descriure Indiana Jones, seria un «caçador de tresors», ja que a cada pel·lícula agafa el tresor, que normalment sempre és d’or, destruint tot el temple al seu darrere mentre el persegueixen els nazis. La feina d’un arqueòleg és menys emocionant, ja que s’ha de documentar tot pas a pas, això sí, quan es troba alguna cosa, sobretot com la d’aquest any, no es pot descriure l’emoció.

Expliqui, expliqui: què han trobat?

És impossible superar la troballa de Howard Carter, però no ens podem queixar, el que hem trobat és el somni de tot egiptòleg: una tomba segellada i intacta de l’última dinastia nativa amb tot el seu aixovar funerari, els quatre vasos canops i el sarcòfag amb la mòmia i els seus amulets. A més d’això, hem trobat altres mòmies d’època grecoromana amb els seus cartonatges i algunes amb llengües d’or i papirs. Una campanya increïble.

Excavar és avorrit o divertit?

A mi m’encanta, però suposo que com a qualsevol feina té dies bons i dolents. No sempre es troben coses i hi ha dies que només es treu sorra. Però quan es fa una troballa l’emoció és tan forta que crec que valen la pena els dies avorrits.

Oxirrinc va ser descobert per l’exèrcit Napoleònic: impressiona imaginar-lo dient «soldats, milers d’anys us contemplen»?

Una mica, sí. Saber que estic excavant en un dels jaciments descoberts per Vivant Denon, un dels savis que va acompanyar Napoleó a Egipte, és tot un honor.

Sovint les troballes tenen a veure amb la mort: perquè els humans tenim aquesta fascinació pel més enllà?

Crec que la mort provoca a la vegada un sentiment de por i fascinació, a causa del desconeixement que en tenim. Cada cultura afronta la mort a la seva manera. Els egipcis creien en el més enllà i és per aquesta raó que tenien una obsessió tan gran per preservar el cos i abastir-se, ja que consideraven que ho necessitarien després de la mort. Tot això explica la presència dels textos amb fórmules màgiques, la momificació, els amulets, llengües d’or, uixebtis (petites estàtues que representaven els servents del difunt en el més enllà), etc.

En excavar, es noten els saquejos?

Molt, però suposo que això passa en totes les excavacions, sobretot a Egipte. Per exemple, en aquesta campanya, abans de la gran troballa, va aparèixer una altra tomba d’època saïta, però en aquest cas oberta, amb l’estructura trencada per la part superior i el sarcòfag obert.

Quantes col·leccions privades del món deuen tenir tresors arqueològics aconseguits d’estranquis?

Per desgràcia, moltíssimes. Sobretot en segles passats i malauradament encara ara, s’han anat saquejant diferents jaciments i moltes de les seves antiguitats han anat a parar a col·leccions privades i museus públics. En el cas d’Oxirrinc, un dels museus que té més peces és el Museu de Leiden (Holanda).

Darrerament, hi ha polèmica sobre si els grans museus haurien de retornar a Egipte i Grècia les obres que guarden.

En un món just seria ideal que tots els grans museus tornessin les peces, no només d’Egipte i Grècia, sinó de totes les altres cultures que han anat acumulant durant segles. Però essent realistes, és pràcticament impossible, ja que si només un les tornés, s’iniciaria un efecte dominó amb tots els museus del món, i no crec que ho permetin.