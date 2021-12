Zoo, Oques Grasses, Ana Tijoux i Rigoberta Bandini participaran a l'Ítaca Sant Joan, que se celebrarà a l'Estartit pels volts de la revetlla. Les nits del 23, 24 i 25 de juny, la platja de l'Estartit acollirà una quinzena de bandes com Roba Estesa, Cala Vento, Suu o Asian Dub Fundation Sound System. En la seva desena edició, també passaran pel festival noms com La Sra. Tomasa, The Tyets o Suu en tres nits de recitals amb un aforament de fins a 7.000 persones.

Zoo, uns habituals del festival, encapçalen el cartell de la nit de la revetlla amb la presentació de Llepolies, el seu tercer disc. Ana Tijoux també pujarà a l'escenari d'aquella mateixa nit per avançar alguns dels temes del seu nou disc que veurà la llum el 2022, mentre que The Tyets i Asian Dub Foundation Sound System allargaran la nit fins a la matinada. El dia 24 faran parada a l'Estartit Oques Grasses amb la seva gira 10 anys, que només inclou una desena de concerts arreu del país. Compartiran cartell amb Suu, La Sra. Tomasa i Zetak. El darrer dia, el festival ofereix la nit més indie. L'organització anunciarà aviat el cap de cartell d'aquesta nit, que també comptarà amb l'actuació de Rigoberta Bandini, els empordanesos Cala Vento i els Serial Killerz. A banda dels concerts de l'Estartit, el certamen ja ha anunciat altres actuacions que formaran part de la programació de la desena edició. A l'Ítaca L'Escala, hi actuaran Buhos, La Fúmiga i un artista convidat el 16 d'abril. Una mica abans, el 12 de maig, l'Auditori de Girona acollirà el concert de Goran Bregovic i Maria Arnal i Marcel Bagés actuaran a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí el 28 de maig. El festival ofereix diversos abonaments de dos o tres dies amb càmping o sense càmping per poder assistir a tots els concerts de l'Estartit a preus econòmics. Les entrades pels concerts anunciats ja es poden comprar al web del festival: www.itacacultura.cat. Sostenibilitat El festival continuarà desenvolupant en aquesta desena edició el pla de sostenibilitat que ja va iniciar el 2019 i que es desenvoluparà progressivament en els anys vinents. Entre altres actuacions, evitarà l'ús de plàstic d'un sol ús als recintes de l'Escala i l'Estartit, els més multitudinaris del festival, i hi instal·larà diversos punts de distribució que permetran als assistents i artistes omplir d'aigua els gots reciclables del festival o les ampolles reciclables que es comercialitzaran durant els concerts.