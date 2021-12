La pel·lícula El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, ha estat preseleccionada per l’Acadèmia de Hollywood als Oscar com a millor pel·lícula internacional. El film protagonitzat per Javier Bardem ha passat el tall de les deu escollides entre les candidates de tot el món, i ente les quals també hi ha l’australiana Great freedom, la belga Playground, la butanesa Lunana, la danesa Flykt, la finlandesa Hitty nro 6 o l’alemanya Ich bin dein Mensch.