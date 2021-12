Més d'un centenar d'infants i joves de la Black Music Big Band, la Black Music Big Band Junior, el projecte social Música a l'Est i el Black Music Choir s'han unit per cantar la nadala What Christmas means to me en una producció de Cases de la Música, la Black Music Festival i el Girona a cappella.

Si l'any passat la Black Music Big Band reversionava el Do They Know it's Christmas? en català per fer un homenatge a tots els qui havien de passar el Nadal als hospitals amb motiu de la pandèmia, enguanyproposen un tema molt més soul i carregat d'optimisme: What Christmas means to me. Es tracta d'una nadala amb l'estil característic de la factoria Motown i popularitzada per Stevie Wonder als 60 que s'ha enregistrat i mesclat als estudis de Musiclan. Black music Big Band - WHAT CHRISTMAS MEANS TO ME - 2021 from Cases de la Música on Vimeo. A més, el tema va acompanyat d'un videoclip realitzat Genís Pujiula (Metwor) que transporta tot aquest optimisme nadalenc als carrers de la ciutat de Girona.